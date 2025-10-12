Ιταλία: Ξύλο στην εθνική οδό ανάμεσα σε χούλιγκαν - Παρέλυσε η κυκλοφορία! (vid)

Απίστευτες εικόνες στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Α2 έξω από το Σαλέρνο. Η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετή ώρα, λόγω επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς της Κατάνια και της Καζερτάνα.
Τα δύο πούλμαν με οπαδούς που επέστρεφαν από εκτός έδρας αναμετρήσεις κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, ωστόσο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, περίπου 100 χούλιγκαν και από τις δύο ομάδες κατέβηκαν, πέρασαν το διαχωριστικό κράσπεδο και άρχισαν τις μάχες σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας καπνογόνα, καδρόνια και άλλα αντικείμενα. Το σκηνικό κράτησε για αρκετά λεπτά και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, ενώ τα πούλμαν με τους οπαδούς τράπηκαν σε φυγή πριν σπεύδουν οι αστυνομικές δυνάμεις.
🇮🇹💥 The Autostrada was blocked for several hours last night as Catania & Casertana ultras clashed on the highway.— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 12, 2025
They were both returning from respective away trips when their paths crossed just outside Salerno pic.twitter.com/Ew5jaAQHy6