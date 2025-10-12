Ιταλία: Ξύλο στην εθνική οδό ανάμεσα σε χούλιγκαν - Παρέλυσε η κυκλοφορία! (vid)

Χαοτικές στιγμές στην Ιταλία, όταν οι οπαδοί της Κατάνια και της Καζερτάνα κατέβηκαν από τα πούλμαν και άρχισαν να δέρνονται πάνω στην εθνική οδό!

Απίστευτες εικόνες στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Α2 έξω από το Σαλέρνο. Η κυκλοφορία διεκόπη για αρκετή ώρα, λόγω επεισοδίων ανάμεσα στους οπαδούς της Κατάνια και της Καζερτάνα.

Τα δύο πούλμαν με οπαδούς που επέστρεφαν από εκτός έδρας αναμετρήσεις κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις, ωστόσο σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, περίπου 100 χούλιγκαν και από τις δύο ομάδες κατέβηκαν, πέρασαν το διαχωριστικό κράσπεδο και άρχισαν τις μάχες σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας καπνογόνα, καδρόνια και άλλα αντικείμενα. Το σκηνικό κράτησε για αρκετά λεπτά και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος, ενώ τα πούλμαν με τους οπαδούς τράπηκαν σε φυγή πριν σπεύδουν οι αστυνομικές δυνάμεις.