Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφουν από την Σερβία Ζίβκοβιτς και Γιόβιτς!

Νοκ-άουτ από το παιχνίδι της εθνικής Σερβίας με την Ανδόρα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τέθηκαν Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σερβίας, οι δυο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ (μαζί επίσης με τους Νίκολα Μιλένκοβιτς - Πρέντραγκ Ράικοβιτς), αντιμετωπίζουν προβλήματα που τους θέτουν εκτός για το ματς της Τρίτης (14/10).

Αυτό που αναφέρεται από τους Σέρβους στην σχετική ανακοίνωση, είναι πως ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει έναν πόνο στον αριστερό μηρό και ένα μυϊκό πρόβλημα στον αριστερό τετρακέφαλο, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς, αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο (εκεί όπου φαίνεται πως είχε αντιμετωπίσει ξανά τραυματισμό).

Προφανώς και οι δυο ποδοσφαιριστές, θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για να εξεταστούν από τα ιατρικά επιτελεία των ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα, για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα της ζημιάς.

Θυμίζουμε πως την προσεχή Κυριακή (19/10), η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena στις 21:00, στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League.