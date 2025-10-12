Αισιόδοξα νέα για Μουσιάλα…

Στην Μπάγερν Μονάχου εκτιμούν ότι ο Τζαμάλ Μουσιάλα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα, ακόμα και μέσα στο 2025!

Πολύ θετικά είναι τα νέα που έρχονται από το ιατρικό δελτίο της Μπάγερν Μονάχου, αναφορικά με τον τραυματισμό του Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Γερμανός μέσος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο γόνατο στο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, μετά από μία σύγκρουση με τον Τζίτζιο Ντοναρούμα.

Σύμφωνα με την Bild, η αποθεραπεία του Μουσιάλα βρίσκεται πολύ μπροστά από τις αρχικές εκτιμήσεις και ο ρεαλιστικός στόχος είναι πλέον η επάνοδος του στα γήπεδα πριν την χειμερινή διακοπή της Bundesliga και μέσα στο 2025.