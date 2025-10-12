Με Μπάλντε-Χατσίδη και αρκετές αλλαγές η 11άδα του ΠΑΟΚ Β στην Καβάλα

Με τους Μπάλντε-Χατσίδη στα εξτρέμ και αρκετές αλλαγές στην αμυντική γραμμή ελέω απουσιών θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στην Καβάλα (12/10 16:00) - Οι 11 των «Αργοναυτών»

Με στόχο την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα ταξίδεψε ο Δικέφαλος στη γειτονική Καβάλα να αντιμετωπίσει τον ΑΟΚ (16:00), που επίσης «καίγεται» για βαθμούς.

Ο Νίκος Καραγεωργίου προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην αμυντική κυρίως γραμμή, ελέω των πολλών «ασπρόμαυρων» διεθνών, με τον ΠΑΟΚ Β να μετράει εννιά -τουλάχιστον- απουσίες.

Ο Νικολακούλης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, με τους Καστίδη, Λούκας, Κωττά και Πασαχίδη να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Ο Σνάουτσνερ θα έχει «παρτενέρ» στον χώρο του κέντρου τον Καλόγηρο, ενώ στα «φτερά» θα κινηθούν οι Τσοπούρογλου και τους Χατσίδη και Μπάλντε στην κορυφή της επίθεσης.

Για τη γηπεδούχο Καβάλα, ο Γιαννίκογλου θα αγωνιστεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Ξυγκόρο, Διονέλλη, Αλιατίδη και Χρούστινετς στην τετράδα της άμυνας. Ο Γαβριηλίδης θα βρεθεί στα χαφ μαζί με τον Μπρέγκου, ενώ πίσω από τον Σιφναίο θα κινηθούν οι Βοριαζίδης, Ελ Καντουσί και Κουντουριώτης.