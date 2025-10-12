Χανιά: Σέφτι Κούκι για τον πάγκο

Ο Σέφτι Κούκι φέρεται να είναι ο εκλεκτός της διοίκησης των Χανίων για τον πάγκο.

Με τον Σταύρο Λαμπράκη στον πάγκο αγωνίζονται τα Χανιά στο Άργος, ωστόσο ο αντικαταστάτης του έχει βρεθεί και είναι ο Σέφτι Κούκι. Σύμφωνα με το sportcaster.gr, ο Φινλανδοκοσσοβάρος τεχνικός συμφώνησε να αναλάβει την χανιώτικη ομάδα.

Μάλιστα, ο 48χρονος προπονητής φέρεται να βρίσκεται από το Σάββατο στο Άργος, μαζί με την αποστολή των Χανίων, για να παρακολουθήσει το ματς με τον Παναργειακό.

Ο άλλοτε διεθνής επιθετικός με την εθνική Φινλανδίας διαθέτει πλούσια ποδοσφαιρική καριέρα στην Αγγλία, με θητείες σε Νιούκαστλ, Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ, Μπλάκμπερν, Ίπσουιτς, Ντέρμπι, Στόκπορτ και Όλνταμ, ενώ είχε κλείσει την καριέρα του στη Χιμπέρνιαν στη Σκωτία. Ως προπονητής έχει εργαστεί στις FC Honka, PK-35 Vantaa και FC Inter Turku στη Φινλανδία, ενώ τελευταία του ομάδα ήταν η FC Feronikeli 74 του Κοσόβου.

Παράλληλα, τα Χανιά έχουν βρει και τον νέο τεχνικό Διευθυντή που θα πάρει τη θέση του Κώστα Φραντζέσκου. Πρόκειται για τον Γιάννη Καραβιώτη ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει και ποδοσφαιριστής αλλά και αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ Επισκοπή.

