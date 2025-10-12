CIES: Κορυφαίος παίκτης Κ18 στον κόσμο ο Καρέτσας!

Θέση στο βασικό σχήμα της Εθνικής ομάδας αναμένεται να πάρει απόψε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, αλλά οι διακρίσεις για τον νεαρό άσο δεν σταματούν.
Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αναδείχτηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών στον κόσμο από το CIES Football Observatory, για την περσινή σεζόν. Εξάλλου, πέρυσι ο Καρέτσας έκανε μια τρομερή χρονιά, τόσο στο Βέλγιο, όσο και με την Εθνική ομάδα, στην οποία έκανε ντεμπούτο και καθιερώθηκε.
🔝 U1⃣8⃣ players 🌐 as per @CIES_Football Index with @impect_official 🌱— CIES Football Obs (@CIES_Football) October 12, 2025
🥇 #KostasKaretsas 🇬🇷 76.6 out of 💯
🥈 #IbrahimMbaye 🇫🇷 74.6
🥉 #GilbertoMora 🇲🇽 73.7#Pietuszewski 🇵🇱 #Davinchi 🇪🇸 #Novicic 🇷🇸 #Ahanor 🇳🇬 #Steur 🇳🇱 #Miller 🇺🇸 #Mokio 🇧🇪 pic.twitter.com/130hcYg8KT