Σχεδιάζει πρόταση 60 εκατομμυρίων για τον Γουόρτον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μπορεί η χειμερινή μεταγραφική περίοδος να αργεί, όμως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει πως έχει βάλει στο στόχαστρο τον Άνταμ Γουόρτον της Κρίσταλ Πάλας, ετοιμάζοντας πρόταση 60 εκατομμυρίων λιρών!

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Sun», ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός έχει εντυπωσιάσει τους ανθρώπους των «κόκκινων διαβόλων» χάρη στις φετινές εμφανίσεις του, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να παρακολουθεί στενά την πορεία του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει εντοπίσει το κενό στο κέντρο της άμυνας και θεωρεί τον Γουόρτον, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος, ως τον καταλληλότερο για να το καλύψει.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θεωρεί πως μια πρόταση 60 εκατομμυρίων λιρών θα είναι ικανή ώστε να πείσει την Κρίσταλ Πάλας για την παραχώρηση του.

Για την απόκτηση του Γουόρτον από την Μπλάμπερν Ρόβερς τον Ιανουάριο του 2024 δαπανήθηκαν 22 εκατομμύρια λίρες, με τον ίδιο να έχει πραγματοποιήσει 53 εμφανίσεις και έξι ασίστ με την φανέλα της Κρίσταλ Πάλας.