Η Μπαρτσελόνα χρωστάει 159 εκατομμύρια ευρώ σε συλλόγους για μεταγραφές!

Ρεπορτάζ του «Goal» υποστηρίζει πως η Μπαρτσελόνα έχει οφειλές ύψους 159 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορους συλλόγους για μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί!

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα κάνει λόγο καθυστερημένες πληρωμές των «μπλαουγκράνα», γεγονός που καταδεικνύει τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τα τελευταία χρόνια τον σύλλογο, παρόλο που τα έσοδα ανέρχονται σε σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ!

Η μεγαλύτερη οφειλή αφορά την Λιντς, η οποία εξακολουθεί να περιμένει 41,9 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του Ραφίνια, ενώ ακολουθεί η Σεβίλλη με 24,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του Ζουλ Κουντέ και η Μπάγερν Μονάχου με 20 εκατομμύρια ευρώ για λογαριασμό του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Την λίστα συμπληρώνει η Μάντσεστερ Σίτι (13,3 εκατομμύρια ευρώ για τον Φεράν Τόρες) και η Ρεάλ Μπέτις (8 εκατομμύρια ευρώ για τον Έμερσον Ρόγιαλ), ενώ στο συνολικό ποσό των οφειλών συμπεριλαμβάνονται διάφορα μπόνους.

Το πλάνο για την αποπληρωμή

Μπορεί τα έσοδα της ομάδας να έφταναν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, όμως στο ίδιο επίπεδο κυμαίνονται και τα λειτουργικά έξοδα (965 εκατομμύρια ευρώ), γεγονός που δεν δίνει σημαντικές ελπίδες για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.

Γι' αυτόν τον λόγο, η διοίκηση έχει συγκαλέσει γενική συνέλευση στις 19 Οκτωβρίου για να συζητήσει τον επόμενο προϋπολογισμό και τα μελλοντικά σχέδια δαπανών. Παρά ορισμένους οικονομικούς δείκτες με θετικό πρόσημο, τα στοιχεία για το χρέος αποκαλύπτουν ότι η πορεία της Μπαρτσελόνα προς τη σταθερότητα απέχει σημαντικά βήματα.