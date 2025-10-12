Χρόνος ανάγνωσης 3’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΠΑΟΚ: Το backstage της φωτογράφισης, με highlight τις... παντόφλες (vid) 12-10-2025 12:50 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έκαναν την καθιερωμένη φωτογράφιση της σεζόν, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα backstage υλικό και τις... παντόφλες να πρωταγωνιστούν! Δείτε το βίντεο: View this post on Instagram A post shared by PAOK FC (@paok_fc) «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Ώρα αποφάσεων: Η πρώτη κίνηση Αταμάν μετά το ξέσπασμά του menshouse.gr Ο σέντερ-φορ της επόμενης μέρας για το ελληνικό ποδόσφαιρο… menshouse.gr Έτοιμος για το μεγάλο μπαμ: Σε ποιο κόμμα θα δούμε τον Πάνο Καμμένο instanews.gr «Δεν μπορώ, δεν σκέφτομαι έτσι»: Το τραγούδι της Ναταλίας Γερμανού που ο Νότης Σφακιανάκης αρνήθηκε να πει menshouse.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr Λόγω υψηλής συγκέντρωσης φθαλικού διαιθυλεξυλεστέρα: Αυτό είναι το επίμαχο προϊόν που αποσύρθηκε από τα Jumbo instanews.gr Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (Vid) menshouse.gr ΠΑΟΚ: Το backstage της φωτογράφισης, με highlight τις... παντόφλες (vid) SHARE