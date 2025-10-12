MENU
ΠΑΟΚ: Το backstage της φωτογράφισης, με highlight τις... παντόφλες (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ έκαναν την καθιερωμένη φωτογράφιση της σεζόν, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να δίνει στη δημοσιότητα backstage υλικό και τις... παντόφλες να πρωταγωνιστούν!

Δείτε το βίντεο:

