Ατλέτικο Μαδρίτης: Ρήξη χιαστού ο Κωστής, χάνει την σεζόν! (vid)

Άτυχος στάθηκε ο Ηλίας Κωστής, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού στο φιλικό της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Ίντερ, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για την φετινή σεζόν!

Ο 22χρονος Έλληνας αμυντικός πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 71ο λεπτό, αλλά δέκα λεπτά αργότερα αποχώρησε, καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει, όταν πάτησε άτσαλα σε μια φάση διεκδίκησης της μπάλας.

Ο ίδιος ξέσπασε σε κλάματα, πιθανόν νιώθοντας το μέγεθος της ζημιάς, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν τα χειρότερα: υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, η αποθεραπεία αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό να χάσει την φετινή σεζόν.