Κανονικά στην αποστολή ο Μαρίν για το Ρουμανία-Αυστρία

Ο Ραβζάν Μαρίν συμπεριλήφθηκε στην 23άδα της Ρουμανίας για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι με την Αυστρία.

Μετά τον… μύλο με το αν είναι ή όχι τραυματίας ο Ραζβάν Μαρίν, τελικά ο άσος της ΑΕΚ είναι κανονικά διαθέσιμος για το αποψινό κρίσιμο παιχνίδι της Ρουμανίας με την Αυστρία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Παρά τις δηλώσεις του Μιρτσέα Λουτσέσκου ότι δεν τον υπολογίζει επειδή ένιωσε ενοχλήσεις, οι εξετάσεις του Μαρίν ήταν καθαρές και χθες πήρε κανονικά μέρος στην τελευταία προπόνηση των Ρουμάνων.

Ο μέσος της ΑΕΚ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην 23άδα της εθνικής της χώρας του για το αποψινό ματς, σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της ομοσπονδίας. Το αν τελικά θα αγωνιστεί, θα φανεί το βράδυ.