Στο Μαρόκο τα πλέι οφ της αφρικανικής ζώνης του Μουντιάλ 2026

Το Μαρόκο θα φιλοξενήσει τα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Με επιστολή που απέστειλε στις αφρικανικές ομοσπονδίες, η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) ανακοίνωσε ότι τα πλέι οφ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, θα διεξαχθούν στις 13 και 16 Νοεμβρίου στο Μαρόκο. Σ΄ αυτούς τους αγώνες, θα συμμετάσχουν οι τέσσερις καλύτερες δεύτερες ομάδες, βάσει κατάταξης με συγκεκριμένη παράμετρο, ενώ τα γήπεδα διεξαγωγής δεν έχουν ακόμη καθορισθεί.

Αυτά τα πλέι οφ θα έχουν την μορφή ενός τουρνουά με έναν μόνο αποκλεισμό μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων δεύτερων από τα προκριματικά, με ημιτελικούς και στην συνέχεια έναν τελικό όπου ο νικητής θα παίξει στο Διηπειρωτικό Τουρνουά Πλέι-Οφ της FIFA. Για να καθορίσει την κατάταξη των τεσσάρων αφρικανικών ομάδων στα πλέι οφ, η CAF θα χρησιμοποιήσει τις κατατάξεις της FIFA που είναι διαθέσιμες μετά το διεθνές παράθυρο του Οκτωβρίου.

Στην ίδια επιστολή, η CAF επαναλαμβάνει ότι οι τέσσερις καλύτερες δεύτερες από τους εννέα προκριματικούς ομίλους καθορίζονται χρησιμοποιώντας τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει κατά την διάρκεια των προκριματικών, από τους οποίους αφαιρούνται «όλα τα αποτελέσματα της ομάδας με τη χαμηλότερη κατάταξη σε κάθε όμιλο ή της ομάδας που αποσύρθηκε».

Αυτή η απόφαση, που ελήφθη λόγω της απουσίας της Ερυθραίας από την έναρξη των προκριματικών, ώστε να μην τεθούν σε μειονεκτική θέση οι ομάδες στον όμιλό της, είχε ήδη εξηγηθεί σε μια άλλη επιστολή που εστάλη στις 14 Μαρτίου.

