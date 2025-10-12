Συναγερμός στον Παναθηναϊκό για Ντραγκόφσκι – Επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση

Με πρόβλημα τραυματισμού επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Πολωνία ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι.

Ενοχλήσεις στη μέση αισθάνεται ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, μετά τη συμμετοχή του στο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας καλή απόδοση και στη συνέχεια έγινε αλλαγή.

Η αντικατάστασή του από τον Γκράμπαρα φαίνεται πως οφείλεται σε ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη μέση ο Ντραγκόφσκι, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής του ομάδας να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα στο σημείο. Πάντως, ήδη ο παίκτης αναχώρησε για την Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις και να φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.