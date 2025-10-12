Συναγερμός στον Παναθηναϊκό για Ντραγκόφσκι – Επιστρέφει στην Αθήνα με ενοχλήσεις στη μέση

Ενοχλήσεις στη μέση αισθάνεται ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, μετά τη συμμετοχή του στο φιλικό παιχνίδι της εθνικής Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία. Ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας καλή απόδοση και στη συνέχεια έγινε αλλαγή.
Η αντικατάστασή του από τον Γκράμπαρα φαίνεται πως οφείλεται σε ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη μέση ο Ντραγκόφσκι, με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής του ομάδας να κάνουν λόγο για μυϊκό ζήτημα στο σημείο. Πάντως, ήδη ο παίκτης αναχώρησε για την Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ενδελεχείς εξετάσεις και να φανεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό.
Sztab szkoleniowy reprezentacji Polski informuje, że trwające zgrupowanie reprezentacji Polski opuszcza dwóch zawodników – Bartłomiej Drągowski i Przemysław Frankowski.— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 10, 2025
– Bartek zmaga się z urazem przeciążeniowym pleców i wyjechał już z hotelu kadry. Przemek natomiast doznał… pic.twitter.com/25FbcS1Lxx