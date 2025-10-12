«Βολές» κατά Ντεσπόντοφ στην Βουλγαρία: «Αφού ο αρχηγός μας είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ...»

Το νέο κάζο της Βουλγαρίας, μετά την βαριά εντός έδρας ήττα με 1-6 από την Τουρκία, έφερε «τριγμούς» στο εσωτερικό της ομάδας, με τον αντιπρόεδρο της ομοσπονδίας να εμφανίζεται απαισιόδοξος και να βάζει στο στόχαστρο τον αρχηγό, Κίριλ Ντεσπόντοφ!

Όλο και χειρότερο γίνεται το κλίμα στην Βουλγαρία. To αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του για τα προκριματικά του Μουντιάλ μετά τις τρείς πρώτες αγωνιστικές, καταγράφοντας ισάριθμες ήττες από Ισπανία, Γεωργία και Τουρκία, με τις ελπίδες για πρόκριση να φαντάζουν... σενάρια επιστημονικής φαντασίας!

Ωστόσο, η χθεσινή (11/10) βαριά εντός έδρας ήττα (1-6) από την Τουρκία δεν άφησε περιθώρια, με την κριτική προς πάσα κατεύθυνση να είναι σκληρή, προκαλώντας αναταράξεις τόσο εντός, όσο και εκτός ομάδας.

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ο αντιπρόεδρος της βουλγαρικής ομοσπονδίας, Ατάνας Φουρνατζίεφ, δεν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως οι ποδοσφαιριστές δεν είναι έτοιμοι, καθώς δεν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ομάδες που αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα.

Μάλιστα, σε μια τοποθέτηση που θα συζητηθεί, άφησε ξεκάθαρες αιχμές, φέρνοντας ως παράδειγμα τον αρχηγό, Κίριλ Ντεσπόντοφ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αφού ο αρχηγός μας είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ...».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το έχω πει εδώ και καιρό, και επιπλέον το είπε και η UEFA μετά από ανάλυση, ότι όσο δεν έχουμε τουλάχιστον πέντε ποδοσφαιριστές από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει (σ.σ. η εξέλιξη της ομάδας).

Είναι φανερό ότι ψυχολογικά και σωματικά τα παιδιά μας δεν είναι έτοιμα. Πρέπει να παίζουν ως βασικοί σε ισχυρά πρωταθλήματα. Αφού ο αρχηγός μας είναι αναπληρωματικός στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να γίνει. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, αν μας πείτε τι πρέπει να αλλάξουμε.

Το ποδόσφαιρο γίνεται με πολλά χρήματα, πριν από τρία χρόνια ήμουν στη Μπολόνια και έχουν 20 γήπεδα. Αυτό που συμβαίνει στη Βουλγαρία είναι ότι οι σύλλογοι της πρώτης κατηγορίας δεν έχουν τα μέσα να συντηρήσουν τις πρώτες ομάδες τους, πόσο μάλλον να επενδύσουν στους νέους. Εξαιρώ πέντε ομάδες.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλευση ξένων, αλλά η ανάπτυξη των παιδιών. Δεν έχουν πού να προπονηθούν. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει χτίσει γήπεδο. Και να χτυπήσουμε το χέρι των συλλόγων, από πού θα πάρουν τα χρήματα οι σύλλογοι. Αυτά τα χρήματα πρέπει να έρθουν από κάπου. Για μένα, η χώρα είναι η μόνη λύση».