Σε διπλό ταμπλό παίζει ο κυριακάτικος Τύπος, από τη μία το κρίσιμο παιχνίδι της ΕΘνικής στη Δανία και από την άλλη το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Επειδή έχει πολύ ταλέντο η Εθνική, δημιουργήθηκαν αναπόφευκτα και μεγάλες προσδοκίες. Και δικαίως. Δεν φταίει ο κόσμος που πίστεψε σ' αυτά τα παιδιά. Ο κόσμος ζεστάθηκε ξανά ακριβώς επειδή είδε πόσο μεγάλες δυνατότητες υπάρχουν. Το ότι η Εθνική δεν ανταποκρίθηκε μέχρι τώρα είναι πασιφανές. Λογική και η απογοήτευση όλων. Οι λόγοι είναι κάμποσοι, αλλά δεν έχει νόημα να αναζητηθούν τώρα πριν από ένα τέτοιο ματς «ζωής ή θανάτου». Η Εθνική έχει ταλέντα που μπορούν να κάνουν τη νίκη μέσα στη Δανία, η οποία δεν είναι φόβητρο κι απλά έπιασε στον ύπνο την ελληνική ομάδα στο γήπεδό μας. Όμως, ας μην περιμένουμε να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά μόνο τα πιτσιρίκια, ο Κωνσταντέλιας ή ο Βαγιαννίδης, ο Τζολάκης που έκανε κι αυτός ένα λάθος κι έπεσαν να τον φάνε, ο Καρέτσας ή ο Μουζακίτης.

Θα πρέπει να ωριμάσουν αγωνιστικά και οι υπόλοιποι, οι πιο μεγάλοι ηλικιακά. Να «ενηλικιωθούν» με τη «νέα» Εθνική κι αυτοί, διότι με τη Σκωτία δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος ούτε παίκτες έμπειροι σαν τον Κουρμπέλη, τον Τσιμίκα, τον Μπακασέτα, τον Παυλίδη. Έδειξαν «λίγοι» για τις απαιτήσεις. Και, βέβαια, να δείξει επιτέλους και ο Γιοβάνοβιτς ότι μπορεί να κάνει υπερβάσεις. Δεν φτάνει να είναι ένας καλός προπονητής, ένας συμπαθέστατος άνθρωπος και «δάσκαλος», δεν αρκεί που οι διεθνείς τον εμπιστεύονται. Πρέπει να κόψει τον βήχα και σε όσους λένε ότι έχει χαμηλό ταβάνι. Να ρισκάρει επιτέλους, να δείξει μεγαλύτερο τσαγανό αλλά και πίστη πρώτα απ' όλα στον εαυτό του.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο μπάσκετ δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά φυσικά ένας αγώνας Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα έχει αίγλη και σημασία. Σε όποιο χρονικό σημείο της σεζόν, σε όποιο γήπεδο, σε κάθε διοργάνωση. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αρκετές απουσίες, οι οποίες καλύφθηκαν επαρκώς μέσω της ομαδικής δουλειάς στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι. Με τον Σάσα Βεζένκοφ σε σόου από τα δικά του. Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει τόσες, όμως ξέρει και αυτός ότι η ομάδα του επίσης δεν είναι έτοιμη. Και ας νίκησε στην Ισπανία. Και ας είναι από το ξεκίνημα ορμητικός ο Κέντρικ Ναν.

Ο ηττημένος της βραδιάς στο ΣΕΦ δεν θα τα βάψει μαύρα. Ο νικητής θα έχει ένα «μπόνους» για τη συνέχεια, σε επίπεδο ψυχολογίας και αυτοπεποίθησης. Αμφότεροι οι προπονητές θα ήθελαν να δουν τις ομάδες τους να συνεχίζουν να βελτιώνονται και τους νέους παίκτες τους να προσαρμόζονται περισσότερο. Ο Ολυμπιακός τον Χολ, τον Ουόρντ και τον Νιλικίνα. Ο Παναθηναϊκός τον Σορτς, τον Χολμς και τον Ρογκαβόπουλο. Εφόσον είναι όλοι στις επιλογές 12άδας. Λογικά θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι, απαλλαγμένο από τα κίνητρα όσων ακολουθήσουν. Μέχρι τους τελικούς στην Ελλάδα και το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας, ο δρόμος θα έχει πολλά ντέρμπι και άγχη. Απόψε ας το απολαύσουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Με μια ιστορική και απολαυστική εμφάνιση, η Εθνική ομάδα των Ελπίδων κατάφερε να λυγίσει την πανίσχυρη Γερμανία με σκορ 3-2, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι απλώς ελπιδοφόρο, είναι ήδη εδώ. Οι νεαροί διεθνείς μας δεν πτοήθηκαν από το βάρος της φανέλας του αντιπάλου ούτε από την ένταση της στιγμής· αντίθετα, με πάθος, πείσμα και ποδοσφαιρική ωριμότητα, υπέγραψαν μία από τις πιο εμφατικές νίκες της τελευταίας δεκαετίας σε επίπεδο αναπτυξιακών εθνικών ομάδων. Κι αν η νίκη αυτή ανήκει δικαιωματικά στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο των Ελπίδων με επικεφαλής τον Γιάννη Τσαουσιάνη, είναι αδύνατο να μη στραφεί το βλέμμα και προς την Εθνική Ανδρών, η οποία βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή.

Με το ενδεχόμενο αποκλεισμού από το επόμενο Μουντιάλ να φαντάζει πλέον αρκετά πιθανό, θα ήταν ίσως η κατάλληλη στιγμή για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να αναλογιστεί σοβαρά την ανάγκη ολοκλήρωσης της ανανέωσης στην Ανδρική ομάδα. Τα πρόσωπα υπάρχουν — φρέσκα, μαχητικά, ταλαντούχα. Το απέδειξαν απέναντι στους Γερμανούς. Αυτό που λείπει είναι το θάρρος να τους εμπιστευτούμε πραγματικά, όχι στα λόγια, αλλά με διαρκή ευκαιρίες και κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό. Οι Ελπίδες απέδειξαν ότι διαθέτουν την ποιότητα, τη νοοτροπία και τη φλόγα για να σταθούν στο υψηλότερο επίπεδο. Η νίκη αυτή δεν είναι απλώς μια ευκαιρία για εφήμερο ενθουσιασμό, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα για το τι μπορεί να πετύχει το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν επενδύει με συνέπεια στο μέλλον του. Ο Γιοβάνοβιτς έχει μπροστά του μια δύσκολη απόφαση: να επιμείνει στο παρελθόν ή να εμπιστευτεί τη νέα γενιά. Οι Ελπίδες έδειξαν τον δρόμο. Απομένει να τον ακολουθήσει θαρρετά χωρίς αστερίσκους και επιφυλάξεις.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Διαβάζω με ενδιαφέρον τι γίνεται στη Ρουμανία με την υπόθεση του Μαρίν και το εάν είναι τραυματίας ή όχι. Μια εβδομάδα πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο προπονητής της εθνικής Ρουμανίας Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, βγαίνει στον Τύπο και λέει πως ο Μαρίν (που είναι βασικό γρανάζι στην ΑΕΚ) είναι τραυματίας και δεν προπονείται όλη την εβδομάδα, προκαλώντας ανησυχία σε ολόκληρο τον οργανισμό της ΑΕΚ. Μετά από λίγο, βγαίνει ο πατέρας του Μαρίν κα τονίζει στα μέσα πως ο γιος του δεν έχει προπονηθεί μόνο την Πέμπτη και πως είναι έτοιμος να παίξει σήμερα. Δηλαδή ο πατέρας του Ραζβάν Μαρίν βγήκε και διέψευσε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, σχετικά με το αν είναι τραυματίας ο Μαρίν.

«Μύλος», δηλαδή, πριν από ένα κρίσιμο ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Όπως και να έχει ο Μαρίν φαίνεται πως είναι καλά και θα υπολογίζεται κανονικά για τον αγώνα της OPAP Arena. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι ο Μαρίν είναι ένας παίκτης που προσφέρει πολλά στο γήπεδο. Παρότι είναι νωρίς στη σεζόν, έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια με τη φανέλα της ΑΕΚ. Αν βρει τη σταθερότητα, που είναι το ζητούμενο σε αυτή τη φάση που διανύει η Ένωση, τότε θα αποτελεί έναν «ογκόλιθο» στον άξονα. Πάντως, έρχεται ένας δύσκολος κύκλος αγώνων για την ΑΕΚ που θα πρέπει να βγάλει εις πέρας και δεν περισσεύει κανείς σ’ αυτόν.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Αυτή η εθνική ομάδα υστερεί ανασταλτικά. Πέρασαν οι εποχές που είχαμε θαυμάσια σέντερ μπακ και εξάρια. Με την άμυνα κατακτήσαμε το Euro της Πορτογαλίας. Πλέον δεν διαθέτουμε παίκτες υψηλού επιπέδου παρά μόνο στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Και έρχονται και άλλοι με πρώτους και καλύτερους τον Κωτσούλα και τον Τζίμα. Η αχίλλειος πτέρνα μας είναι οι στατικές φάσεις. Έχουμε άπειρους παίκτες και κατά τη γνώμη μου αδούλευτους στα στημένα ως στελέχη της Εθνικής. Ο Βαγιαννίδης δεν είναι κλασικός δεξιός οπισθοφύλακας και η μεγάλη πληγή είναι στο κέντρο. Τεράστια η απουσία ενός πληθωρικού αμυντικού χαφ. Ο Κουρμπέλης δεν μπορεί πια και απορώ πώς παίζει στην ομάδα. Όπως μου κάνει εντύπωση η χρησιμοποίηση του Μασούρα.

Θα πρέπει να το δουλέψουμε ανάλογα και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές ελλείψεις που έχουμε σε συγκεκριμένες θέσεις. Αν χρειαστεί, ας δοκιμάσουμε αλλαγή θέσεων σε ορισμένους ποδοσφαιριστές. Χρόνια φωνάζω ότι μία λύση στο «6» είναι ο Ρέτσος γιατί είναι γρήγορος και μαχητικός. Εδώ ο Τερὶμ σε μια νύχτα στον Παναθηναϊκό βάφτισε εξάρι τον Κώτσιρα. Ποιο είναι το πρόβλημα να δούμε τον Ρέτσο; Ή να παίξει λίγο πιο πίσω ο Ζαφείρης και να έχει δίπλα του τον Μουζακίτη. Και ασφαλώς είναι τελείως διαφορετικό να διαθέτεις τον Κωνσταντέλια και να τον κρατάς στον πάγκο για να παίζει ο Μπακασέτας. Το μοναδικό άλλοθι του Γιοβάνοβιτς είναι ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού διαθέτει εμπειρία και βοηθά την ομάδα ψυχολογικά. Ουσιαστικά, όμως, η Εθνική στερείται μιας ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας.

