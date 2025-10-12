Ευκαιρία να πλησιάσουν στην κορυφή Πανιώνιος, Καλλιθέα και Αναγέννηση

Με πέντε αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα η δράση στην 5η αγωνιστική της Super League 2.

Με ενδιαφέροντα παιχνίδια συνεχίζεται 5η αγωνιστική της Super League 2, ειδικά μετά από τα χθεσινά στραβοπατήματα της Νίκης Βόλου και της Καλαμάτας.

Στον Α’ όμιλο, η Αναγέννηση Καρδίτσας επιδιώκει τη νίκη στην έδρα του ταλαιπωρημένου ΠΑΣ Γιάννινα που θα τη φέρει στην 2η θέση με 12 βαθμούς, έναν πίσω από τον πρωτοπόρο Ηρακλή που έχει 13 βαθμούς.

Στο Β’ όμιλο, Athens Kallithea και Πανιώνιος, έχουν την ευκαιρία με νίκες να πλησιάσουν την Καλαμάτα στην κορυφή μετά την εντός έδρας ισοπαλία με το Αιγάλεω. Η αθηναϊκή ομάδα υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β, ενώ οι «κυανέρυθροι» αντιμετωπίσουν την Ηλιούοπολη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Μακεδονικός - ΠΟΤ Ηρακλής 1-4

Αστέρας Akror Β - Νίκη Βόλου 3-1

Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

16:00 «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα - ΠΑΟΚ Β (sportal.gr)

16:00 «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας (sportal.gr)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Καλαμάτα – Αιγάλεω 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 1-1

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

14:00 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β (ACTION24)

14:00 Γήπεδο Πανιωνίου, Πανιώνιος - Ηλιούπολη (sportal.gr)

14:00 ΔΑΚ Άργους, Παναργειακός - Χανιά (sportal.gr)

