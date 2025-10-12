Οπαδοί έπαιξαν ξύλο και διέκοψαν την κυκλοφορία σε αυτοκινητόδρομο στην Ιταλία (vid)

Οπαδοί ομάδων της Serie C «συναντήθηκαν» στην εθνική οδό και συνεπλάκησαν, διακόπτοντας την κυκλοφορία!

Απίστευτο σκηνικό συνέβη στην Ιταλία, όπου οπαδοί της Κατάνια και της Καζερτάνα συγκρούστηκαν βίαια. Οι δύο ομάδες της Serie C αγωνίζονταν σε διαφορετικά γήπεδα, εκτός έδρας, όμως συναντήθηκαν στην εθνική οδό μεταξύ Σαλέρνο και Ρέτζιο Καλάμπρια, και έπαιξαν ξύλο στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος!

Σύμφωνα με τις αναφορές, χούλιγκαν και των δύο συλλόγων ακινητοποίησαν τα οχήματά τους, διέκοψαν την κυκλοφορία και επιδόθηκαν σε άγριες συμπλοκές στη μέση του δρόμου. Άναψαν καπνογόνα, αντάλλαξαν… αντικείμενα και η κατάσταση εκτονώθηκε όταν ήρθε η αστυνομία.