Πηλαδάκης: «Αυτή είναι η αλήθεια για το AEL FC Arena»

Τη δική του διάσταση για το θέμα που έχει προκύψει με το AEL FC Arena, το οποίο ζητά να αποκτήσει η ΠΑΕ ΑΕΛ, ο Κώστας Πηλαδάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Ελευθερία».

Ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΛ και μεγαλομέτοχος της «Γήπεδο Λάρισας Α.Ε.», Κώστας Πηλαδάκης μίλησε στην εφημερίδα «Ελευθερία», για το τι ισχύει αυτή τη στιγμή με το AEL FC Arena και ποιες συμφωνίες υπάρχουν με την εισπρακτική εταιρεία Intrum λόγω καθυστερούμενων δανείων που πλέον έχει λόγο στο γήπεδο.

Αναλυτικά:

«Το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι το ίδιο από την πρώτη μέρα που κατασκευάστηκε το γήπεδο. Είναι το μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα που έγινε με ιδιωτικά κεφάλαια και δανεισμό. Του Παναθηναϊκού το κάνει ο Δήμος, η ΑΕΚ πήρε από την Περιφέρεια χρήματα, το Καραϊσκάκη ήταν την εποχή του 2004, δεν γνωρίζω άλλες λεπτομέρειες, αλλά το AEL FC Arena είναι το μοναδικό γήπεδο που φτιάχτηκε μόνο από έναν ιδιώτη. Ούτε το κράτος μας έδωσε τα χρήματα που υποσχέθηκε, αν θυμάστε ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα των Μεσογειακών Έργων και η τότε κυβέρνηση του κυρίου Παπανδρέου βγήκε και είπε αναβάλλονται οι Μεσογειακοί Αγώνες και δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ. Δε βγήκε ένας να πει ότι αφήσαμε έναν άνθρωπο να το φτιάξει μόνος του. Κανείς δε μίλησε, σιωπή γι’ αυτό το γεγονός. Και τον ΦΠΑ όπως είπαμε και στην ανακοίνωσή μας ακόμα και σήμερα δεν τον έχουμε εισπράξει. Με αυτό τον ΦΠΑ για να αντιληφθεί κάποιος το μέγεθος θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί το εμπορικό κέντρο. Μας έδωσαν μέρος μετά από έξι χρόνια που τα πήρε η Intrum (σ.σ. εισπρακτική εταιρεία καθυστερούμενων δανείων) και το Δημόσιο. Σε μια μέρα βγήκαν τραπεζικές επιταγές. Θα μπορούσε κάποιος άλλος στη θέση μου να κρατήσει τα λεφτά όπως πολλοί έχουν κάνει στην Ελλάδα» ήταν τα πρώτα λόγια του Κώστα Πηλαδάκη και συνεχίζει:

«Το θεωρώ ανήθικο αυτό που ξεκινάει τώρα για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι κανείς απ ‘ αυτούς που φωνάζει δεν έχει βάλει λεφτά, εγώ έβαλα χρήματα, εγγυήσεις τα σπίτια μου και πόνεσα πολύ για να το φτιάξω. Δεύτερο, το γήπεδο αν δει τις συνθήκες της αγοράς στο παρελθόν και σε όλα αυτά τα χρόνια θα έπρεπε να πληρώνει δύο εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην Intrum για να καλύπτονται τοκοχρεωλύσια, κεφάλαιο και τόκοι συν κάποιες αποσβέσεις για το γήπεδο. Δεν θα έπρεπε οι άνθρωποι που έχουν νομίμως τα δάνεια να εισπράττουν τα λεφτά; Τα μισά λεφτά τα εισπράττει η Intrum και καλά κάνει το μεγαλύτερο μέρος. Και σε όλα αυτά τα χρόνια εμείς έχουμε επωμιστεί τα έξοδα τα λειτουργικά . Πέρυσι για παράδειγμα το γήπεδο είχε μίσθωμα 100.000 ευρώ, 100% πήραμε υπ’ όψιν ότι αυτή η ομάδα δεν έχει έσοδα τη Β’ εθνική. Δοθήκαν τα χρήματα με οποιεσδήποτε καθυστερήσεις και εισπράχθηκαν από την ΠΑΕ ΑΕΛ λεφτά από τις καντίνες, τις σουίτες που πληρώθηκαν και μια χορηγία που μπήκε έξω από το γήπεδο που τον χώρο αυτό εμείς δεν είχαμε υποχρέωση να τον δώσουμε, ούτε είχαν δικαίωμα να βάλουν διαφήμιση. Μου ζητήθηκε χαριστικά η παραχώρηση και το έκανα. Με όλα αυτά καλύφθηκε όλο το μίσθωμα. Άρα πέρυσι είχαν μηδέν έξοδα για το γήπεδο, συν προφανώς τη συντήρηση του χλοοτάπητα.

Φέτος που η ομάδα έχει υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια έσοδα από συγκεκριμένες πηγές και δεν λέω από τους αγώνες και τα εισιτήρια που θα κοπούν και μπράβο που έχουν τέτοια έσοδα, πληρώνονται για το γήπεδο 240.000 ευρώ. Είναι υπερβολικό; Η Καλλιθέα έδωσε 400.000 ευρώ πέρυσι στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αυτό θα έπρεπε να είναι το τίμημα. Το τίμημα των 320.000 ευρώ θα είναι μόνο αν η ομάδα σωθεί.

Το μίσθωμα είναι 240.000 ευρώ και ακόμα και 320.000 ευρώ να ήταν αν κάποιος εισπράττει 5,5 εκατομμύρια ευρώ και βάλε θα έπρεπε να πληρώνει ένα μίσθωμα γιατί η Intrum θα πρέπει να παίρνει χρήματα πίσω. Και γνωρίζει η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ ότι η Intrum παίρνει τα χρήματα».

Πόσο είναι το χρέος προς την Intrum;

«Το μεγαλύτερο μέρος το παίρνει η Intrum και σωστό είναι».

Η Intrum τι σχέση έχει αυτή τη στιγμή;

«Έχει εγγυήσεις πάνω στα δάνεια που έχει πάρει η Γήπεδο Λάρισας Α.Ε. από την Τράπεζα όταν φτιάχτηκε η αθλητική εγκατάσταση».

Πόσα παίρνει κάθε χρόνο;

«Έχουμε κάνει μια συμφωνία, δεν μπορώ να τη δημοσιοποιήσω αλλά παίρνει μεγαλύτερο μέρος. Αν βάλεις τα λειτουργικά που είναι 260.000 ευρώ τον χρόνο, 240.000 ευρώ δίνει η ΠΑΕ, απλά σκεφτείτε εσείς αν πάρει τα μισά η Intrum τότε πόσα μένουν. Εμείς πληρώνουμε τα έξοδα, τι μένει;»

Η απόσβεση πώς θα γίνει τελικά, αν γίνει ποτέ…

«Τα προηγούμενα χρόνια είναι δεδομένο ότι βάζαμε λεφτά από την τσέπη μας που δεν είχαμε έσοδα. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς».

Από τα φωτοβολταϊκά τα έσοδα πού πάνε;

«Όλα είναι εκχωρημένα στην Intrum 100%».

Υπάρχει με την ερασ. ΑΕΛ σύμβαση να δίνετε κάποια χρήματα υπό μορφή δωρεάς;

«Με δική μου πρωτοβουλία εάν και εφόσον στο γήπεδο έδινε η Πολιτεία τα χρήματα που είχαμε υποσχεθεί, παίρναμε τον ΦΠΑ κι είχαμε τελειώσει το εμπορικό, το ξενοδοχείο και άλλα, τότε θα δικαιούτο να παίρνει και η ερασιτεχνική τη δωρεά. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η συμβατική υποχρέωση, μόνο μια επιστολή πρόθεσης για δωρεά υπάρχει. Το ξεκαθαρίζω.

Πάμε στην ουσία, εγώ δεν είμαι αντίθετος να παίρνει λεφτά η ερασιτεχνική. Ρωτήστε όλους τους προέδρους μετά από μένα πόσοι έχουν δώσει λεφτά στον ερασιτέχνη; Και ρωτήστε τις διοικήσεις του ερασιτέχνη αν έχω δώσει λεφτά να βοηθήσω τον ερασιτέχνη.

Χρήματα έχουν δώσει πρόεδροι μετά από μένα στον ερασιτέχνη; Δεύτερο όταν είχε ανάγκη χρήματα η ερασιτεχνική για τα σήματα τα πλήρωσα εγώ. Και όταν ήρθε η ώρα τα παραχωρήσαμε και παραιτηθήκαμε από το δικαστήριο για να τα πάρει η ερασιτεχνική. Γιατί δεν είχε χρήματα η ερασιτεχνική και κάποιος έπρεπε να τα κατοχυρώσει. Σκεφτείτε να υπήρχε κάποιος τρίτος να κατοχυρώσει τα σήματα της ΑΕΛ και να μην μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Πληρώσαμε για να τα πάρουμε και όταν ήρθε η ώρα να τα πάρει παραιτηθήκαμε του δικαστηρίου για να τα πάρει. Και δεν το έκανα για να τα πάρω, αλλά για να κατοχυρωθούν».

Αν δεν υπήρχε ερασ. ΑΕΛ δεν θα υπήρχε ΠΑΕ. Δεν δικαιούται κάτι;

«Εγώ είμαι υπέρ του ερασιτέχνη να παίρνει κάποια έσοδα όταν υπάρχουν αυτά τα έσοδα. Αυτό τι σημαίνει; Όταν αντί για 240.000 ευρώ έσοδα όταν έχει πέντε εκατομμύρια έσοδα η ΠΑΕ να πληρώνω 120.000 ευρώ για τα λειτουργικά πέραν των εσόδων, να δίνω και στον ερασιτέχνη και να μπαίνω μέσα 200.000 ευρώ. Είναι δεδομένα ότι όλα συνυπολογίζονται. Να μην είναι το ενοίκιο 240.000 ευρώ, αλλά να είναι κάτι παραπάνω και να τα παίρνει ο ερασιτέχνης. Εγώ δεν είμαι αντίθετος σ’ αυτό.

Αυτό είναι το ηθικά σωστό. Δεν είναι δυνατόν να λένε εσύ Πηλαδάκη έβαλες εκατομμύρια ευρώ από την τσέπη σου και είναι δικό μας το γήπεδο. Δεν υπάρχει νομικό καθεστώς για κάτι τέτοιο. Είναι ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς. Τι συζητάμε να πάει η Θύρα-7 ή η Θύρα 21 και να πει ότι είναι δικό μας το γήπεδο. Αν κρίνουν ότι πρέπει να πάνε δικαστικά θα πάμε και ο καθένας στα δικαστήρια θα κριθεί με ό,τι προβλέπει ο νόμος. Είναι αστεία πράγματα».

Γιατί δεν αξιοποιείται το γήπεδο όπως τα υπόλοιπα. Θα μπορούσε να παίξει η Εθνική.

«Θα μπορούσαν να παίζουν οι εθνικές αν το θέλει η ΕΠΟ. Θυμάστε τι έγινε με το πανευρωπαϊκό νέων και πάλι βοηθήσαμε χωρίς να ζητήσουμε υπερβολικά χρήματα. Το κάναμε για να βοηθήσουμε την πόλη να έρχεται κόσμος. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, ακόμα και με πρόεδρο τον συγχωρεμένο τον κ. Κούγια που είχαμε άπειρες κόντρες, να μην βοηθήσουμε σε λογικά πλαίσια την ομάδα γιατί υπάρχουν και έξοδα για το γήπεδο. Πρέπει ένα μέρος να παίρνει και η Intrum».

Πιστεύετε ότι στόχος είναι να σας πάρουν το γήπεδο και όχι το οικονομικό;

«Προσπαθήσαμε πολλές φορές, μου ζήτησαν σαν χάρη πέρυσι να πληρώνουν 100.000 ευρώ, φέτος 240.000 ευρώ. Έπρεπε να πληρωθούμε την προκαταβολή τον Ιούνιο, την πληρωθήκαμε τέλη Αυγούστου. Όποτε μπορέσαμε βοηθήσαμε. Μηδέν δεν γίνεται σε κάποιον άνθρωπο που έχει βάλει εκατομμύρια, έχει δανειστεί εκατομμύρια και από την άλλη πλευρά δεν έχουν βάλει τίποτα ούτε ευρώ».

Πριν δύο χρόνια ο Δήμος παραμονές εκλογών μιλούσε για οριστική λύση με ενοικίαση χώρων…

«Είχαμε κάνει μια συζήτηση αν θα μπορούσε να νοικιάσει απευθείας ο Δήμος Λαρισαίων χώρους για κάποια χρόνια. Νομικά δεν γίνεται και πάλι είχαμε μπει σε έναν διάλογο για να πληρώσει χρήματα ο Δήμος στην Intrum όχι στον Πηλαδάκη».

Τα ενοίκια θα πήγαιναν στην Intrum;

«Θα τα πλήρωνε ο Δήμος στην Intrum και θα έβρισκε λύση με την ΠΑΕ. Εμένα μου ζητήθηκε να συναινέσω σε κάτι τέτοιο αν ο μισθωτής ήταν ο Δήμος. Από κει και πέρα ανταλλάξαμε κάποιες επιστολές και δε στάθηκα εμπόδιο. Έδωσα τότε παραχωρητήριο στην ΠΑΕ ΑΕΛ χωρίς να υπάρχει κατοχύρωσή μου. Μου ζητήθηκε τον Ιούνιο και είπα να βοηθήσω πάλι. Αυτά ήταν υποσχέσεις δεν έγινε τίποτα».

Για το νέο συμβόλαιο πληρωθήκατε;

«Μου έχουν δώσει έναντι χρήματα και μετά από πολύ πίεση και τσακωμό κάνανε εκχώρηση όχι των τηλεοπτικών που αρχικά είχαμε συμφωνήσει, αλλά άλλη εκχώρηση. Μου είχαν υποσχεθεί από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, κάνανε την εκχώρηση από χορηγούς».

Αν υπάρχει πίεση από τον κόσμο για δωρεάν…

«Τα γήπεδα τένις θα τα δώσω νωρίτερα από την ώρα τους, το έχω πει στον Δήμαρχο και να τα χρησιμοποιήσει ο Δήμος όπως θέλει χωρίς τίμημα. Είναι μέσα στη συμφωνία μας».

Τι γίνεται με το εμπορικό κομμάτι;

«Αυτό χρειάζεται και επενδυτές, δεν φθάνει μόνο να υπάρχει το σχέδιο. Ο κόσμος πίεσε για να τελειώνουμε γρηγορότερα. Χωρίς χρήματα το γήπεδο δεν θα γινόταν, όπως δεν θα γινόταν της ΑΕΚ, το Καραϊσκάκη… Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κάνει γήπεδο τόσα χρόνια. Για να κρίνουμε είναι εύκολο. Χωρίς χρήματα και δανεισμό δεν θα γινόταν αυτό το γήπεδο. Πρώτα είχαν υποσχεθεί 16.000 τ.μ. βάσει του ποσοστού δόμησης που είχε δοθεί στον Παναθηναϊκό, μετά μας το προσάρμοσαν σε χαμηλά επίπεδα και το δεχθήκαμε για να γίνει το γήπεδο».

Για επενδυτή έχετε ψάξει;

«Προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας να εκμεταλλευτούμε και τους υπόλοιπους χώρους. Αυτό δεν είναι υποχρέωση είναι δικαίωμα».



Την εποχή Κούγια η ΑΕΛ έπαιζε στο Αλκαζάρ. Τώρα είναι ακατάλληλο. Μήπως είναι μονόδρομος το Ael Fc Arena και υπάρχει εκμετάλλευση…

«Όχι ας πάνε στο Αλκαζάρ να το φτιάξουν και να πιέσουν, δύο χρόνια είναι σ’ αυτή την κατάσταση και δεν έγινε τίποτα. Υπήρχαν χρονιές που το είχαμε κλειστό. Πληρώναμε λιγότερα έξοδα και δεν ήταν λειτουργικό. Δεν έχω υποχρεώσει κανένα. Είναι ένα ωραίο γήπεδο και δεν μπορεί κανείς να παίζει με μηδέν κόστος. Και ο Δήμος να το πάρει το γήπεδο φαντάζομαι ότι δεν θα έχει μηδενικό κόστος. Εκτός αν μπορεί και δεν ενοχλείται κανένας δημότης να πληρώνει ο Δήμος. Χαρά μου θα ήταν».

Αν η πίεση κλιμακωθεί για το γήπεδο;

«Η στάση μου είναι μία. Ό,τι λέει ο νόμος αυτό θα τηρηθεί. Αν χρειαστεί να πάμε στα δικαστήρια αυτό θα κάνω. Είμαστε ένα ευνομούμενο κράτος που παίρνουμε τέτοιους είδους αποφάσεις. Δεν είμαι της άποψης ότι ο ερασιτέχνης δεν πρέπει να παίρνει λεφτά, αλλά στη Β’ εθνική δεν έχει έσοδα η ομάδα, όμως στη Super League που υπάρχουν έσοδα θα πρέπει να το κάνει. Ούτε αλλάζει το μπάτζετ αν πάρει ο ερασιτέχνης κάποια λεφτά. Στις δικές μου τις χρονιές δόθηκαν, όχι υπερβολικά αλλά δόθηκαν, στη συνέχεια έδινα σαν άτομο και το έκανα επειδή το ήθελα».

Μετανιώσατε που επενδύσατε σε αυτό το γήπεδο που σας κρατάει δέσμιο;

«Ειλικρινά μετάνιωσα όχι σε σχέση με την ΑΕΛ, μετάνιωσα σε σχέση με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα γιατί σας θυμίζω ότι περάσαμε Κοριόπολις. Η ομάδα μας έπεσε τη χρονιά με τα στημένα και δεν άνοιξε μύτη. Αντιθέτως ανέβασαν δύο ομάδες από τη Β’ εθνική ως επιβράβευση. Αντί να επιβραβεύσουν αυτούς που είχαν υποστεί τα στημένα, επιβράβευσαν αυτούς που ήταν στη Β’ εθνική και έγιναν παραπάνω ομάδες.

Μετάνιωσα γιατί είναι λάθος να επενδύει ένας ιδιώτης που τον έχει κοροϊδέψει το κράτος που δεν τήρησε τις υποσχέσεις του και δεν έδωσε τον ΦΠΑ, όπως σε άλλα γήπεδα που κατασκευάστηκαν σε 45 μέρες. Πήγα έβαλα το κεφάλι μου στον τρουβά γιατί είχα δώσει τον λόγο μου στους Λαρισαίους και να είμαι υπόλογος σήμερα γιατί έβαλα τόσα εκατομμύρια, χρεώθηκα τόσα εκατομμύρια για να υπάρχει αυτό το κόσμημα στην πόλη. Δωρεά δεν μπορεί να είναι αυτό, μακάρι να μπορούσα να το είχα κάνει δωρεά. Όταν εισπράττει κάποιος εκατομμύρια, τα 240.000 ευρώ είναι πολλά; Και θα μπορούσε να είναι και 280.000 ευρώ και να παίρνει και ο ερασιτέχνης. Εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δε γίνεται πλήρωσε εσύ Πηλαδάκη και μετά να σου πάρουμε και το γήπεδο. Δε γίνεται αυτό.

Αλήθεια από το Ωσαννά φθάσαμε στο Σταύρωσον… Από το «Πηλαδάκη να το ξέρεις το πρωτάθλημα θα φέρεις» σε αποδοκιμασίες… Πώς φθάσαμε σ’ αυτό;

«Έχουν περάσει πολλά χρόνια δεν παύω να παρακολουθώ και να φανατίζομαι με την ΑΕΛ και στα παιχνίδια. Στους αγώνες έρχεται και ο γιος μου. Το θεωρώ κάρμα ότι είμαι Λαρισαίος. Ήμουν δέκα χρόνια δεν το γνώριζα και το έμαθα όταν πέθανε ο αδελφός της μητέρας μου. Ο παππούς μου Κωνσταντίνος Καρβούνης γεννήθηκε στη Λάρισα. Έχω και το ντοκουμέντο. Το θεωρώ καρμικό ότι πέρασαν τόσα χρόνια χωρίς να ξέρω ότι ο παππούς μου που έχω το όνομά του γεννήθηκε εκεί.

Δεν έχω μετανιώσει ούτε στιγμή. Έχουμε το κύπελλο, την Ευρώπη, τα τσάρτερ, όλα αυτά που ζήσαμε. Υπήρχαν και στενάχωρες στιγμές, η μόνη πικρία που έχω είναι ότι μετά το γήπεδο πέσαμε τη χρονιά με τα στημένα. Αν δεν είχαμε πέσει εκείνη τη χρονιά ή είχαμε επιβραβευτεί όταν αποκαλύφθηκε το Κοριόπολις και παραμέναμε στην κατηγορία, σήμερα δεν ξέρω πώς θα ήταν η ομάδα. Και παρότι έκανα την προσπάθειά μου στη Β’ εθνική η κατάσταση ήταν ίδια. Ούτε VAR υπήρχε, τίποτα και η κατάσταση τώρα είναι πιο αντικειμενική απ’ ότι ήταν τότε. Ένας που έχει καλή ομάδα και κόσμο δύσκολα γυρνάνε το αποτέλεσμα. Μπορεί να του δώσουμε μερικά σφυρίγματα, αλλά το VAR είναι καταλύτης. Μερικές φορές γίνονται λάθη, αλλά δεν είναι καταλύτης».

Θεωρείτε ότι ήταν υποκινούμενος ο κόσμος, ή υπήρχε πικρία για την πορεία της ομάδας;

«Όχι δεν ήταν υποκινούμενος, ήταν η πικρία. Στον Κόκκαλη πετάγανε τηλέφωνα στη σουίτα. Μου το είπε ο Σωκράτης ο ίδιος. Και τον κύριο Μαρινάκη και τον κ. Μελισσανίδη και τον Σαββίδη που έχει βάλει τόσα λεφτά. Όλοι έχουμε μια μερίδα κόσμου που δε συμφωνεί μαζί μας, αλλά πρέπει να το εκφράζουν κόσμια. Με ρωτήσανε να βάλουνε πανό σε μένα στη σουίτα και να με βρίζουν και εγώ συμφώνησα. Έφθασα εγώ στο άλλο άκρο. Έτρεχα στην Αφρική για να φέρω έσοδα για να βγάλω χρήματα για την ομάδα και να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου και λέγανε ότι ο Πηλαδάκης είναι απών. Αυτά τα πράγματα δε τα θέλει ούτε ο Θεός. Να κάνεις τέτοιο αγώνα, να έχεις καταστρέψει την επιχειρηματική σου κατάσταση εξαιτίας της προσπάθειας που κάνεις να φέρεις έσοδα για την ομάδα και το γήπεδο και να μην αναγνωρίζεται. Η χώρα τότε δεν μπορούσε να παράγει. Ήρθε η κρίση, μνημόνια και εμείς τρέχαμε να βρούμε έσοδα. 22 ώρες έκανα όταν πήγαινα και 18 όταν γύριζα κάθε 45 μέρες. Με έβριζαν και τους άφηνα. Σήμερα ποιος ιδιοκτήτης πηγαίνει στο γήπεδο και θα τους επέτρεπε να τον βρίζουν…».

Κάποτε μου είχατε πει ότι ο γιος σας σάς ρώτησε γιατί πατέρα κάναμε γήπεδο στη Λάρισα και έχουμε οικονομικά προβλήματα;

«Είναι μια εύλογη ερώτηση για ένα παιδί, αλλά όταν το εξηγήσεις ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει να μαθαίνουμε στα παιδιά μας είναι ότι όταν δίνουμε τον λόγο μας τον τηρούμε, τότε γίνεται κατανοητό. Αν δεν μπορούμε να τον τηρήσουμε στον άνθρωπο που δώσαμε τον λόγο μας το συζητάμε, τους ζητάμε συγγνώμη και τους λέμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Δεν κρυβόμαστε, ούτε εξαφανιζόμαστε όταν τους εξήγησα ότι είχα δώσει τον λόγο μου στον κόσμο της Λάρισας να κάνω αυτό το γήπεδο με οποιαδήποτε θυσία, είναι μια στάση ζωής για τα παιδιά μου και τη ζωή τους. Να τηρούν τον λόγο τους».