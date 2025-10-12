Οι Αλβανοί πανηγύρισαν «όπως με την Ελλάδα το 2004» τη νίκη επί της Σερβίας - Έριξαν ακόμα και πυροβολισμούς στον αέρα (vid)

Η εφημερίδα Sport Ekspres περιέγραψε το σκηνικό στους δρόμους των Τιράνων ως «επανάληψη του 2004 με την Ελλάδα», όταν η Αλβανία είχε επικρατήσει με 2-1 της Εθνικής μας, προκαλώντας αντίστοιχο ξέσπασμα ενθουσιασμού.
Στην Πρίστινα, οι πανηγυρισμοί ξέφυγαν στιγμιαία από τον έλεγχο, όταν ένας άνδρας που φορούσε τη σημαία της Αλβανίας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, ενώ πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί αποθεωτικά την αποστολή που επέστρεφε από τη Σερβία.
12.10.2025, Serbia🇷🇸 - Albania🇦🇱, Albanian fan celebrating by firing a gun in Prishtina , clcik here for more: https://t.co/U5l9xn8fim— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 11, 2025
