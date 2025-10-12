Έβαλε επτά γκολ και συνελήφθη – Απίστευτο περιστατικό σε ερασιτεχνική κατηγορία της Φινλανδίας

Ένα απίθανο συμβάν έλαβε χώρα σε ματς στην 5η κατηγορία της Φινλανδίας, με παίκτη-προπονητή να σκοράρει 7 φορές σε ένα παιχνίδι, αλλά μετά να συλλαμβάνεται.

Από ήρωας… κρατούμενος σε λίγη ώρα έγινε ο Τζόναθαν Γκερέιρο στη Φινλανδία. Ο παίκτης/προπονητής, αλλά και αρχηγός της Φίνκουρντ, πέτυχε 7 γκολ στη νίκη της ομάδας του με 8-1, αλλά μετά το τέλος συνελήφθη!

Ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου στη σκανιναβική χώρα και συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια. Μετά το τέλος του αγώνα, αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και απέκλεισαν όλες τις εξόδους.

Η φινλανδική αστυνομία σχεδίαζε την επιχείρηση εδώ και αρκετούς μήνες, βασισμένη σε στοιχεία από κάμερες ασφαλείας. Πηγές της έρευνας ανέφεραν ότι οι αρχές επικεντρώθηκαν σε ύποπτες συναλλαγές που καταγράφηκαν σε διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχημάτων.

Οι αρχές ταυτοποίησαν αμέσως όλους τους παίκτες που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γκερέιρο συνελήφθη τελικά, αφήνοντας την ομάδα του όχι μόνο χωρίς επιθετικό και αρχηγό, αλλά και χωρίς προπονητή.

Ο Τζόναθαν Γκερέιρο ξεκίνησε την καριέρα του σε μικρότερες ομάδες της Βραζιλίας και μετακόμισε στη Φινλανδία το 2022, όπου υπέγραψε με την Πεϊμάρι Γιουνάιτεντ. Αγωνίστηκε εκεί για δύο σεζόν προτού μετακινηθεί στην Φίνκουρντ στις αρχές του 2025, έχοντας πολυσύνθετο ρόλο. Μέχρι τώρα στην τρέχουσα σεζόν έχει σημειώσει 15 γκολ!

