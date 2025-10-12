Η Ίντερ Μαϊάμι τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, στη νίκη της με 4-0 επί της Ατλάντα (vids)

Με δύο γκολ του Μέσι κι ένα των Άλμπα και Σουάρες, η Ίντερ Μαϊάμι επιβλήθηκε 4-0 της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Σε μια βραδιά που η Ίντερ Μαϊάμι τίμησε τον Ζόρντι Άλμπα, ο οποίος θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν, στον αγωνιστικό χώρο ήρθε μια σημαντική νίκη με 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν και πάλι πρωταγωνιστής για τους «ροζ» πετυχαίνοντας δύο γκολ, στο 39’ και το 89’, το δεύτερο από ασίστ του Άλμπα, ενώ μοίρασε και μια ασίστ στον τιμώμενο Ζόρντι στο 52’. Το τρίτο γκολ της Ίντερ το πέτυχε ο Σουάρες στο 61’.

Ο Μέσι έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ, μιας και έγινε ο πρώτος παίκτης στο MLS που σκοράρει πάνω 2+ σε 9 παιχνίδια μέσα στη σεζόν.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η διοίκηση της ομάδας του Μαϊάμι έδωσε μια αναμνηστική φανέλα στον Ζόρντι Άλμπα, τιμώντας τον για την προσφορά του.