Όλα για τη νίκη στην Κοπεγχάγη η Εθνική

Η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε τη Δανία στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Παιχνίδι δίχως... αύριο δίνει απόψε (21:45, ALPHA) η Εθνική ομάδα στο «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης, καθώς η νίκη είναι μονόδρομος για να διατηρηθούν οι ελπίδες πρόκρισης.

Η Ελλάδα παίζει τα... ρέστα της αφού με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός νίκης μένει -ουσιαστικά- εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ 2026 και θα συμπληρώσει 13 χρόνια απουσίας από οποιαδήποτε μεγάλη διοργάνωση.



Οι δύο συνεχόμενες ήττες από Δανία και Σκωτία «προσγείωσαν» απότομα τη «γαλανόλευκη», αλλά και περιόρισαν τις μεγάλες προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες. Παρ’ όλα αυτά, η νεανική ομάδα εξακολουθεί να συναρπάζει με τον τρόπο που παίζει, αλλά για πετύχει το στόχο της θα πρέπει να κάνει «πλήρες» παιχνίδι, όπως επισήμανε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Δηλαδή να περιορίσει -να μηδενίσει ακόμα καλύτερα- τα αμυντικά λάθη καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να κάνει την υπέρβαση.



Προβλήματα με απουσίες δεν υπάρχουν, όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, με δεδομένο ότι κάποιοι παίκτες είναι καταπονημένοι από την προσπάθεια στη Γλασκώβη. Βλαχοδήμος, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας διεκδικούν θέση στο βασικό σχήμα.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Άγγλος Μάικλ Όλιβερ.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

Δανία: Σμάιχελ, Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ, Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ, Ντόργκου, Μπίρεθ, Χόιλουντ.