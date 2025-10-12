Ξέσπασμα Λουτσέσκου: «Όσο αυτός εργάζεται εκεί, εγώ δεν ξαναμιλάω σε εσάς»

Ένα ξέσπαμα είχε στην μεικτή ζώνη ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, αυτή τη φορά μετά το φιλικό της Ρουμανίας με τη Μολδαβία.

Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας της χώρας του είχε πάρει θέση να μιλήσει στους δημοσιογράφους, όμως μόλις είδε ότι το μικρόφωνο μπροστά του έγραφε «Digi Sport Special», αποχώρησε, εξηγώντας μπροστά στις κάμερες τον λόγο της στάσης του.

«Είστε από το Digi Sport; Φεύγω. Όσο αυτός που είπε ότι αποκοιμήθηκα στο κρεβάτι του μασάζ εργάζεται ακόμα εκεί, εγώ δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω σε κανέναν σας. Δεν μπορεί ένας ανόητος να κοροϊδεύει εμένα! Έχω μια ηλικία, έχω περάσει πολλά, έχω δουλέψει σκληρά. Υπάρχουν όρια και δεν επιτρέπω σε κανέναν να τα ξεπερνά.

Δεν μπορεί να με προσβάλλει έτσι κάποιος που δεν έχει κάνει τίποτα στη ζωή του. Εγώ έχω παίξει, έχω θυσιαστεί, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Όσο αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί, δεν θα δώσω καμία συνέντευξη στο κανάλι σας».

Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο Λουτσέσκου αναφερόταν σε δημοσιογράφο του καναλιού, ο οποίος πρόσφατα τον είχε ειρωνευτεί λέγοντας πως «αποκοιμήθηκε στο κρεβάτι του μασάζ για τρεις ώρες».