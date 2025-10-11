«Οι επικρατέστεροι αντικαταστάτες του Ποστέκογλου στη Νότιγχαμ Φόρεστ»

Ο Ποστέκογλου έχει κάνει ένα αρκετά κακό ξεκίνημά και δεν μοιάζει απίθανο να του κοστίσει, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται μόλις μερικές εβδομάδες στον πάγκο της ομάδας.
Η «Telegraph» με δημοσίευμα της, «έδωσε» τους επικρατέστερους αντικαταστάτες σε περίπτωση που τελικά έρθει όντως η αποχώρηση του Ελληνοαυστραλού προπονητή από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Το επικρατέστερο όνομα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι εκείνο του Σον Ντάις, ο οποίος δεν είναι σε κάποια ομάδα από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά από τη δουλειά του στην Έβερτον.
Το αγγλικό Μέσο, τονίζει πως ο Μαρινάκης είχε ως προτεραιότητα τον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος όμως ακόμα και να ήθελε να φύγει τη Φούλαμ, θα χρειαζόταν να δοθεί στους Λονδρέζους μια πολύ μεγάλη αποζημίωση, ενώ κοίταξε και προς τον Στιβ Κούπερ, ο οποίος είναι στη Δανία και στην Μπρόντμπι.