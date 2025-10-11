Παίκτης του ΠΑΟ Ρουφ δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει fair play και τον πήραν στο... κατόπι! (vid)

Το ντέρμπι της ΕΠΣ Αθηνών ανάμεσα στον Άγιο Δημήτριο και τον ΠΑΟ Ρουφ σημαδεύτηκε από εντάσεις, αποβολές, παράπονα προς τη διαιτησία, αλλά και δυο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 στο Μπραχάμι από... σπόντα!

Ο Μούντου Εντιαγέ ήλθε πρόσφατα στην Ελλάδα και σήμερα (11/10) πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Α' ΕΠΣΑ με τον ΠΑΟ Ρουφ.

Στο 84' οι συμπαίκτες του επιχείρησαν να κάνουν fair play, καθώς ο Άγιος Δημήτριος είχε βγάλει την μπάλα εκτός για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίκτη Νάσι.

Ο Νιγηριανός επιθετικός μόλις μπήκε αλλαγή, δεν κατάλαβε ότι τι γινόταν, κυνήγησε την μπάλα και σκόραρε για τον ΠΑΟ Ρουφ, με τους αντιπάλους του να τον... καταδιώκουν!

Ο αρχηγός της «Αούστρια», Μάκης Κουνάδης, τον προστάτεψε και σε συμφωνία με τον captain της «Μπάρτσα», Αλέξανδρο Αρώνη, ο Δρόσης ισοφάρισε σε 1-1 αμέσως μετά.

Δείτε το viral γκολ μέσα από την κάμερα του soccerlive.gr: