Εθνική Ελλάδας: Προπόνηση στο «Πάρκεν» και... αλλαγές ενόψει (vid)

Η Εθνική ομάδα προπονήθηκε στο «Πάρκεν» και είναι έτοιμη για τον... τελικό των τελικών απέναντι στη Δανία. Οι πιθανές αλλαγές του Γιοβάνοβιτς... Αποστολή για το SDNA στην Κοπεγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Η Γαλανόλευκη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς... δίχως αύριο με τους Δανούς το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45).

Ένα παιχνίδι όπου το τρίποντο είναι εκ των ων ουκ άνευ για την Ελλάδα ώστε να μείνει ζωντανή για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ. Σε μία αποστολή βέβαια με τεράστιο δείκτη δυσκολίας, απέναντι στο φαβορί του ομίλου που στο πρώτο παιχνίδι είχε περάσει εμφατικά με 3-0 από το Καραϊσκάκη.

Με την πλάτη στον τοίχο πια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς βρίσκεται στο -4 τόσο από τη Σκωτία, όσο κι από τη Δανία κι έχοντας εναντίον του τις πιθανές ισοβαθμίες τη δεδομένη στιγμή. Κι όλα αυτά ενώ απομένουν τρία ματς ακόμα για το φινάλε των προκριματικών. Νίκη θα σημάνει ολοκληρωτική αλλαγή του κλίματος και των πιθανοτήτων της Ελλάδας. Κάθε άλλο αποτέλεσμα ουσιαστικά θα είναι καταστροφικό.

Η τελευταία προπόνηση πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί και ο αυριανός αγώνας, στον οποίο η Εθνική θα έχει περί τους 2.000 φίλους στις εξέδρες. Το χωρητικότητας 38.065 θέσεων "Πάρκεν" εξάλλου αναμένεται κατάμεστο, καθώς και οι Δανοί φίλαθλοι έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το κρίσιμο παιχνίδι με την Ελλάδα.

Φαντάζει δεδομένο πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές κι ας ήταν αρκετά ικανοποιημένος -σε γενικές γραμμές- από την εμφάνιση των παικτών του στο πρώτο παιχνίδι. Οι δύο πιθανότερες φαίνεται να είναι στα γκολπόστ, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να παίρνει για πρώτη φορά γάντια βασικού μετά το περσινό παιχνίδι στη Φινλανδία, πριν 11 μήνες, για το Nations League. Εξέλιξη φυσιολογική ώστε να αποφορτιστεί και ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά το λάθος του στη Γλασκώβη.

Από εκεί και πέρα είναι πολύ πιθανό να δούμε βασικό αυτή τη φορά τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στο δεξί άκρο, αντί του Μασούρα. Όπως είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες, ο 17χρονος εξτρέμ αναμενόταν να είναι από την αρχή διαθέσιμος στη Δανία, έπειτα την ίωση που πέρασε κι αφού πήρε λεπτά συμμετοχής -κάνοντας μάλιστα κι αισθητή την παρουσία του- στο ματς της Πέμπτης, τώρα μοιάζει πιο έτοιμος για να ξεκινήσει.

Στην αμυντική γραμμή μοιάζει δύσκολο να αλλάξει κάτι σε επίπεδο προσώπων ο ομοσπονδιακός τεχνικός, αλλά είναι πιθανό αυτό να συμβεί στον χώρο του κέντρου, με τους Μάνταλο και Μουζακίτη να διεκδικούν μία θέση. Στο τραπέζι φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο να πάρει φανέλα βασικού αυτή τη φορά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, παρότι ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας είχε κάνει καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με τη Σκωτία.