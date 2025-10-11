Τζόλης: «Πολύ καλό το κλίμα στην Εθνική, αν δεν σκοράρεις δεν μπορείς να κάνεις τίποτα κόντρα στη Δανία»

Ο Χρήστος Τζόλης τόνισε πως το κλίμα στην Εθνική ομάδα παραμένει πολύ καλό παρά την ήττα στη Σκωτία κι έδωσε το στίγμα για τον τρόπο που πρέπει να αγωνιστεί η Ελλάδα κόντρα στη Δανία. Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το κλίμα στην Εθνική μετά τη Σκωτία: «Το κλίμα είναι πολύ καλό, τα παιδιά είμαστε πολύ ενωμένοι και έτοιμοι για τη Δανία. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας, αλλά είμαστε έτοιμοι.»

Για το τι διαφορετικό πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε σχέση με το πρώτο ματς κόντρα στη Δανία: «Να μην κάνουμε τα εύκολα λάθη με την κατοχή της μπάλας, τα οποία είχε εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο παιχνίδι μας και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας. Αν δεν σκοράρεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απέναντι στη Δανία.»