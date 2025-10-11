Προπονητής Δανίας: «Θα παίξουμε επιθετικά για τη νίκη, η Ελλάδα ηττήθηκε άδικα από τη Σκωτία»

Ο Μπράιαν Ρίμερ έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας ενόψει του αυριανού (12/10, 21:45) αγώνα στο "Πάρκεν", ωστόσο τόνισε πως η Δανία θα παίξει επιθετικά για να πάρει το τρίποντο.

«Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένα δύσκολο ματς, αλλά παίζουμε εντός έδρας και ανυπομονούμε για αυτό. Επιστρέφουμε μπροστά στους φιλάθλους μας και πάντα θέλουμε να νικάμε ανταποδίδοντας τη στήριξή τους. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό προς την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου ηττήθηκε άδικα από την Σκωτία. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια παίζοντας με μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τα εντός της παιχνίδια», ανέφερε ο τεχνικός των Δανών στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Ελλάδα.

Συνεχίζοντας έπλεξε το εγκώμιο της Γαλανόλευκης, λέγοντας ότι: «η Ελλάδα έχει αποδείξει πως είναι δυνατή απέναντι σε κορυφαίες ομάδες, όπως πέρυσι που νίκησε την Αγγλία στο Γουέμπλεϊ. Είναι καλή στις αντεπιθέσεις και πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το κομμάτι αυτό», αλλά τόνισε ότι:

«Η Δανία πρέπει να κάνει μια κορυφαία εμφάνιση απέναντι στην Ελλάδα. Θα παίξουμε επιθετικά για να πάρουμε τη νίκη», τόνισε ο 47χρονος τεχνικός.