MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου Γιοβάνοβιτς-Τζόλη ενόψει Δανίας

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Παρακολουθήστε σε live streaming από το Parken της Κοπεγχάγης τη Συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Ομάδας, ενόψει του αγώνα με την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (12/10, 21:45).

Παρακολουθείστε τη συνέντευξη Τύπου στο παρακάτω βίντεο: 

Live Streaming η συνέντευξη Τύπου Γιοβάνοβιτς-Τζόλη ενόψει Δανίας