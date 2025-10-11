Σπανός: «Η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε σαν Ηρακλής» (vid)

Ο Δημήτρης Σπανός μίλησε μετά την εκκωφαντική νίκη απέναντι στον Μακεδονικό (1-4), τονίζοντας πως ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκαν σαν Ηρακλής.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το πιο σημαντικό είναι ότι μετά από ένα μήνα δικής μου παρουσίας στην ομάδα, πραγματοποιήσαμε την πρώτη ώριμη και μεστή εμφάνιση, δημιουργώντας πολλές ευκαιρίες, σκοράροντας αρκετά γκολ και μη δεχόμενοι φάσεις από τον αντίπαλο. Η πρώτη εμφάνιση, άξια του ονόματος του Ηρακλή.

Βεβαίως, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, τα οποία θα τα διαπιστώσουμε στη συνέχεια των αγώνων.

Όποιος ποδοσφαιριστής δεν αντέχει στην πίεση της πρώτης θέσης, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να βρίσκεται στον Ηρακλή.

Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για την παρουσία και τη συμπαράστασή του, σε μία κακή μέρα και ώρα διεξαγωγής του αγώνα και να πω ότι τους θέλουμε και πάλι κοντά μας στη συνέχεια».