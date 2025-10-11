Η Κοπεγχάγη γίνεται... Γαλανόλευκη για την Εθνική

Τουλάχιστον 2.000 φίλους της θα έχει η Εθνική ομάδα στον «τελικό» με τη Δανία στο «Πάρκεν». Αποστολή του SDNA στην Κοπεγχάγη: Γιώργος Φραδελάκης

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ετοιμάζεται για το πιο σημαντικό παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ και η Κοπεγχάγη ντύνεται στα... γαλανόλευκα.

Στο 38.000 θέσεων "Πάρκεν" όπου θα αγωνιστεί αύριο (12/10, 21:45) η Εθνική ομάδα θα έχει τουλάχιστον 2.000 κόσμο μαζί της, οι οποίοι μάλιστα έχουν έρθει από κάθε γωνιά του πλανήτη!

Τόσα είναι άλλωστε τα εισιτήρια που έχουν ήδη φύγει από την ΕΠΟ, ωστόσο είναι πολύ πιθανό να βρεθούν κι άλλοι Έλληνες φίλαθλοι στις εξέδρες που έχουν έρθει μεμονωμένα.

Η παρουσία των Ελλήνων είναι έντονη στους δρόμους της Κοπεγχάγης ήδη από το Σάββατο, περιμένοντας να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι της, σε ένα ματς... do or die για την προσπάθεια της να βρεθεί στα τελικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου.