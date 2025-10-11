Ασταμάτητη η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ! (vid)

Σπουδαία νίκη με ανατροπή πέτυχε η γυναικεία ομάδα Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ που επικράτησε 2-1 του ΟΦΗ, στο Δ.Γ. Αγ. Αναργύρων, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής Κατηγορίας και παραμένει στην κορυφή με το απόλυτο.

Από την Ένωση θυμίζουμε, εξέφρασαν στο ημίχρονο σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».

Στο αγωνιστικό κομμάτι ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 15'. Η Πατερνά έμεινε ολομόναχη στην καρδιά της περιοχής και με προβολή έκανε το 0-1. Η Βιολάρη ισοφάρισε στο 21ο λεπτό για την ΑΕΚ σε 1-1 με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση και αφιέρωσε το γκολ στην Μπαρτζακλή (σ.σ υπέστη για δεύτερη φορά ρήξη χιαστών). Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο φώναξε για δυο διαιτητικές αποφάσεις. Για την αγκωνιά της Ριμπάνσκα που έκοψε το χείλος της Μαρίας Καπνίση, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο (τιμωρήθηκε από την διαιτητή Αντωνίου με κίτρινη κάρτα) και για χέρι / πέναλτι της Φερνάντες μέσα στην περιοχή.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες καθώς η Φερνάντες αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για κράτημα στον Κόγγουλη που έβγαινε φάτσα με την αντίπαλη τερματοφύλακα. Στο 48' την εκτέλεση φάουλ της Χαμαλίδου απέκρουσε η Φαν Νιούλαντ με την ΑΕΚ να πιέζει. Έτσι στο 78' η Βιολάρη χτύπησε ξανά και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ (2-1) σε φάση διαρκείας. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και έτσι η Ένωση πήρε ακόμα ένα τρίποντο για το 4 στα 4.