Ασταμάτητη η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της ΑΕΚ! (vid)

Από την Ένωση θυμίζουμε, εξέφρασαν στο ημίχρονο σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος».
Στο αγωνιστικό κομμάτι ο ΟΦΗ άνοιξε το σκορ στο 15'. Η Πατερνά έμεινε ολομόναχη στην καρδιά της περιοχής και με προβολή έκανε το 0-1. Η Βιολάρη ισοφάρισε στο 21ο λεπτό για την ΑΕΚ σε 1-1 με εξαιρετικό σουτ στην κίνηση και αφιέρωσε το γκολ στην Μπαρτζακλή (σ.σ υπέστη για δεύτερη φορά ρήξη χιαστών). Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο φώναξε για δυο διαιτητικές αποφάσεις. Για την αγκωνιά της Ριμπάνσκα που έκοψε το χείλος της Μαρίας Καπνίση, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο (τιμωρήθηκε από την διαιτητή Αντωνίου με κίτρινη κάρτα) και για χέρι / πέναλτι της Φερνάντες μέσα στην περιοχή.
Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες καθώς η Φερνάντες αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για κράτημα στον Κόγγουλη που έβγαινε φάτσα με την αντίπαλη τερματοφύλακα. Στο 48' την εκτέλεση φάουλ της Χαμαλίδου απέκρουσε η Φαν Νιούλαντ με την ΑΕΚ να πιέζει. Έτσι στο 78' η Βιολάρη χτύπησε ξανά και ολοκλήρωσε τη μεγάλη ανατροπή της ΑΕΚ (2-1) σε φάση διαρκείας. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και έτσι η Ένωση πήρε ακόμα ένα τρίποντο για το 4 στα 4.