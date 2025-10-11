Άνετη «5άρα» για την Κ15 του Παναθηναϊκού

Η Κ15 του Παναθηναϊκού νίκησε με 0-5 τον Λεβαδειακό, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Η Κ15 του Παναθηναϊκού φιλοξενήθηκε από τον Λεβαδειακό και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 0-5, βρίσκοντας γκολ από τους Πάλλη, Μωυσιάδη (2), Δημητρακόπουλο και Πανταζή.

Το «Τριφύλλι» μπήκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ στο 1ο λεπτό, με τον Κρασαγάκη να εκτελεί το κόρνερ και τον Πάλλη να πετάγεται στο πρώτο δοκάρι και να «γράφει» το 1-0. Στο 28’ ήρθε το 2-0 από τον Μωϋσιάδη, ενώ ο Δημητρακόπουλος σημάδεψε στην εκπνοή του πρώτου μέρους το δοκάρι.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης ο Μωϋσιάδης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, με τον Δημητρακόπουλο να διαμορφώνει το 4-0 και τον Πανταζή με ωραίο πλασέ δύο λεπτά πριν την λήξη το τελικό 5-0.

Λεβαδειακός Κ15: Θεοδώρου, Κουνδουράκης, Καρατζίκης, Σταυρακάκης, Γρίβας, Τσίπης, Λεσάι, Τριανταφυλλόπουλος, Ζέρβας, Ζαγγαρίδης.

Παναθηναϊκός Κ15: Κουφόπουλος (59' Γκόλτσιος), Μυλωνάς, Ρεμούνδος (49' Χαρτάλης), Αγγελόπουλος, Κασίμος (49' Ουγκουρέανου), Πάλλης, Δημητρακόπουλος, Μωϋσιάδης, Κρασανάκης (59' Χρυσανθόπουλος), Δήμος (59' Πανταζής).