ΑΕΚ: «Ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος στο πρώτο ημίχρονο»! (vid)

Σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία έχει η ΑΕΚ στον αγώνα με τον ΟΦΗ που διεξάγεται στους Αγίους Αναργύρους, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής Κατηγορίας.

Από την Ενωση μιλούν για αλλοίωση αποτελέσματος καθώς δεν έχει δοθεί όπως τονίζουν κόκκινη στην Ριμπάνσκα για αγκωνιά στην Καπνίση και πέναλτι για χέρι που έκανε παίκτρια των Κρητικών. Τον αγώνα διευθύνει η Ελένη Αντωνίου, για την οποία η Ερασιτεχνική ΑΕΚ εκφράζει παράπονα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Αδιανόητα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της ομάδας μας με τον ΟΦΗ. Απαράδεκτη, αντιαθλητική και αντισυναδελφική συμπεριφορά της Ριμπάνσκα με απευθείας αγκωνιά που έκοψε το χείλος της Μαρίας Καπνίση, η οποία μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, τιμωρήθηκε από την διαιτητή Αντωνίου, μόνο με κίτρινη κάρτα!

Στη συνέχεια, σε καθαρά απλωμένο χέρι μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, δεν δίνεται πέναλτι! Ξεκάθαρη αλλοίωση αποτελέσματος στο πρώτο ημίχρονο.