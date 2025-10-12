MVP αγώνα στην Λευκορωσία βραβεύτηκε με μια μερίδα... γύρο (pic)

Έως τώρα στο ποδόσφαιρο έχουμε δει για βραβεία MVP τρόπαια, μετάλλια, επιταγές, ακόμα και… κατσίκες σε τοπικά πρωτάθλημα.

Ωστόσο αυτό που έγινε στη Λευκορωσία ξεπερνά κάθε φαντασία και κάθε προηγούμενο.

Ο Ρομάν Ζελέζνι, ποδοσφαιριστής της Torpedo-BelAZ-2, αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής, αλλά το βραβείο που πήρε μάλλον θα το…φάει. Κυριολεκτικά.

Αντί για κάποιο τρόπαιο ή οικονομικό μπόνους, ο Ζελέζνι παρέλαβε ένα κουπόνι αξίας 30 λευκορωσικών ρουβλιώ, δηλαδή περίπου 7,60 ευρώ, για σαβαρμά, ένα φαγητό που θυμίζει γύρο.

Ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα κέρδισε ουσιαστικά ένα κουπόνι για φαγητό. Οι φωτογραφίες του με το βραβείο έγιναν αμέσως viral στα social media.

Στη Λευκορωσία, όπου τα οικονομικά των ομάδων δεν βρίσκονται και στα καλύτερά τους, τέτοιες κινήσεις έχουν γίνει πια παράδοση, με τους χορηγούς να προσφέρουν ό,τι μπορούν.