Βινίσιους: «Ο Αντσελότι με εμπιστεύτηκε, μαζί του έπαιξα το καλύτερο ποδόσφαιρο»

Οι δηλώσεις του Βινίσιους Τζούνιορ ήταν αρκετές ώστε να βάλουν νέα σενάρια σχετικά με το μέλλον του στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος άσος τόνισε πως υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ενώ άφησε καρφιά για τον Τσάμπι Αλόνσο σε θέματα εμπιστοσύνης.

«Ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο προπονητής που μου έδωσε τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και με τον οποίο έπαιξα το καλύτερο ποδόσφαιρό μου.

Η πρόοδος υπό την καθοδήγησή του είναι εμφανής. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι για να κάνουμε ένα σπουδαίο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Βραζιλία».

Τα λεγόμενα του Βινίσιους ήταν αρκετά ώστε να ξεκινήσει στην Ισπανία ένας νέος κύκλος δημοσιευμάτων που θέλουν τον ίδιο να μην είναι χαρούμενος στην Ρεάλ Μαδρίτης και να μην έχει την καλύτερη σχέση με τον Τσάμπι Αλόνσο.