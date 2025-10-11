«Τριάρα» στην Λιβαδειά για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Με χατ-τρικ του εντυπωσιακού Παναγιώτη Φώτη, η Κ17 του Παναθηναϊκού νίκησε με 0-3 τον Λεβαδειακό και έκανε το «4Χ4».

Την εξαιρετική της πορεία στην Super League K17 συνέχισε ο Παναθηναϊκός, που πέρασε εμφατικά με 0-3 από την Λιβαδειά, σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 2η αγωνιστική του Πρωταθλήματος.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Παναγιώτης Φώτης, που άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό αφού πήρε το… ριμπάουντ μετά το δοκάρι του Καραγκούνη. Στο 13’ ο ίδιος παίκτης «τσίμπησε» την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του.

Το χατ-τρικ του Φώτη ολοκληρώθηκε στο 32’ με τελείωμα από κοντά, με το «Τριφύλλι» να ελέγχει με άνεση το προβάδισμά του και να φτάνει χωρίς προβλήματα στη νίκη.

Λεβαδειακός Κ17: Κουτσοβασίλης, Κορδώνης, Πούλος, Ζέλιος, Τσαρκατζόγλου, Θεοδωρίδης, Ζωγράφος, Τσιγαρίδας, Νταούλας, Μπουζίκας, Σκορδυλάκης.

Παναθηναϊκός Κ17: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Κουμουκέλης (57' Γέχος), Σέμος (69' Βασιλόπουλος), Τσίγκας, Μπινιάρης, Καραγκούνης (76' Γκαρτζονίκας), Πετούσης (57΄ Μανγκανιέλο), Νταμπίζας, Δήμος, Φώτης (76' Παροτσίδης).