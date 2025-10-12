Σνάιντερ: «Στην Ρεάλ με ταπείνωσαν, η χειρότερη στιγμή στην καριέρα μου»

Το πέρασμα του Γουέσλι Σνάιντερ από την Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως για τον ίδιο είναι το χειρότερο στην καριέρα του.

Ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής, αγωνίστηκε με την φανέλα της Βασίλισσας για δύο σεζόν, όμως δεν έχει να θυμάται και πολλά καλά από την θητεία του εκεί.

Για την ακρίβεια αυτό που του έχει μείνει είναι ο τρόπος που του συμπεριλήφθηκαν οι ιθύνοντες της Ρεάλ και το πώς πήρε την εκδίκηση του.

Οι δηλώσεις του Σνάιντερ

«Η χειρότερη στιγμή της καριέρας μου είχε να κάνει με την αποχώρησή μου από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένιωσα ταπεινωμένος. Πήγαινα στο προπονητικό κέντρο και, όταν έφτασα, βρήκα το ντουλάπι μου άδειο και όλα τα πράγματά μου παραμερισμένα.

Πήγα να μιλήσω με τον πρόεδρο. Δεν μου αφιέρωσε πολύ χρόνο και απλώς μου είπε ότι δεν χωρούσα πλέον στα πλάνα τους και ότι ήθελαν να κερδίσουν το Champions League.

Πριν φύγω από το γραφείο του, του είπα: “Κύριε, να ξέρετε πως όπου κι αν πάω, θα παίζω για να νικάω.”

Δύο μέρες αργότερα, με κάλεσε ο Μουρίνιο. Νομίζω πως πήρε τον αριθμό μου από τον Κίβου. Δεν τον ήξερα προσωπικά μέχρι τότε. Μου είπε: “Γουέσλι, ξέρω ότι η κατάσταση εκεί είναι δύσκολη. Έλα στην Ίντερ και μαζί θα κερδίσουμε τα πάντα.”

Με τον Μουρίνιο ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Μου έδωσε να καταλάβω ότι ήμουν ένας από τους πιο σημαντικούς παίκτες της ομάδας του και ότι μαζί θα κερδίζαμε το Champions League. Ίσως το έλεγε σε όλους, αλλά πίστεψέ με, ένας χρόνος μαζί του αξίζει όσο δέκα με οποιονδήποτε άλλον.

Και πώς τελείωσε; Κατέκτησα το Champions League στο γήπεδό τους. Άφησα το τρόπαιο μπροστά στο ντουλάπι μου και είπα “Πάντα τηρώ τις υποσχέσεις μου.” Ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο».