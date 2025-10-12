Ασταμάτητος ο Μπαπέ: 13 αγώνες, 16 γκολ και ακόμη είναι Οκτώβρης

Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν σταματάει να σκοράρει τη φετινή σεζόν, και έχει και ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο.

Ο Γάλλος επιθετικός φαίνεται πως όχι μόνο έχει βρει τον εαυτό του, αλλά έχει εξελίξει τις αρετές του.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχει καταφέρει σε 13 αγώνες να σημειώσει 16 γκολ και 3 ασίστ. Η μόνη φορά που δεν πέτυχε κάτι από τα δύο ήταν στο παιχνίδι με την Μαγιόρκα.

Ωστόσο στους υπόλοιπους 12 αγώνες έχει βοηθήσει την ομάδα του τα μέγιστα. Τόσο την Ρεάλ Μαδρίτης, όσο και την Εθνική Γαλλίας.

Τα πεπραγμένα του Μπαπέ

Οσασούνα: 1 γκολ

Ρεάλ Οβιέδο: 2 γκολ

Μαγιόρκα: -

Ουκρανία: 1 γκολ

Ισλανδία: 1 γκολ, 1 ασίστ

Ρεάλ Σοσιεδάδ: 1 γκολ, 1 ασίστ

Μαρσέιγ: 2 γκολ

Εσοακιου: 1 γκολ

Λεβάντε: 1 γκολ

Ατλέτικο Μαδρίτης: 1 γκολ

Καϊράτ: 3 γκολ

Βιγιαρεάλ: 1 γκολ, 1 ασίστ

Αζερμπαϊτζάν: 1 γκολ