Ο Ζαν-Φελίπ Ματέτα δήλωσε το πόσο χαρούμενος και περήφανος είναι που κατάφερε να παίξει με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Το βράδυ της Παρασκευής ο παίκτης της Κρίσταλ Πάλας έκανε το ντεμπούτο του με την φανέλα της εθνικής Γαλλίας και δεν θα μπορούσε παρά να σχολιάσει αυτή την μεγάλη στιγμή στην καριέρα του.

Οι δηλώσεις του Ματέτα

«Πάντα πίστευα ότι θα τα καταφέρω να παίξω στην εθνική Γαλλίας.

Στην αρχή της καριέρας μου στην Κρίσταλ Πάλας, όταν ακόμα δεν έπαιζα πολύ, είχα μιλήσει για την εθνική Γαλλίας στα αποδυτήρια και μερικοί συμπαίκτες μου όπως ο Γουίλφριντ Ζάχα γελούσαν.

Λέγανε ότι ήταν τρελό να σκέφτομαι την εθνική Γαλλίας τη στιγμή που δεν ξεκινούσα καν για την Κρίσταλ Πάλας. Εγώ όμως απαντούσα ότι αυτός ήταν ο στόχος μου και πως έπρεπε απλώς να παίξω για να αποδείξω τι μπορώ να κάνω.

Το όνειρό μου ήταν πάντα να παίξω για την εθνική Γαλλίας. Το ήξερα ότι θα πάρω την ευκαιρία μου».