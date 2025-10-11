ΠΑΟΚ Β: Με σημαντικές απουσίες στον «τελικό» της Καβάλας

Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στην Καβάλα (12/10 16:00) - Οι 21μελής αποστολή του Δικεφάλου

Με στόχο την επιστροφή στις θετικές εμφανίσεις και αποτελέσματα ταξιδεύει στο «Ανθή Καραγιάννη» της Καβάλας η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου.

Η νίκη αποτελεί... μονόδρομο για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι έχουν ρεκόρ 1-0-3 και μόλις τρεις βαθμούς, ενώ ακολουθεί το πολύ δύσκολο παιχνίδι στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Ηρακλή.

Οι απουσίες είναι πολλές και σημαντικές λόγω του international break με τους Μοναστηρλή, Μούστμα, Παπαστυλιανού, Απιατσιόνακ, Μύθου, Μπαταούλα, Κοσίδη και Ντούνγκα να μην βρίσκονται στα πλάνα του έμπειρου τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Καστίδης, Πασαχίδης, Αβράμπος, Κωττάς , Λούκας, Τσίτσκας, Κιτσάκης, Τσοπούρογλου , Σνάουτσνερ, Καλόγηρος, Ίκομπονγκ, Κουλούρης, Αδάμ, Τσιφούτης, Μπάλντε , Χατσίδης , Γραββάνης, Κανίς, Γκιτέρσος.