ΠΑΟΚ: Προπόνηση με τις γνωστές απουσίες, «ανεβαίνει» ο Τσάλοφ

Με τον Φεντόρ Τσάλοφ να ανεβάζει ρυθμούς και να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ο ΠΑΟΚ προπονήθηκε το πρωί του Σαββάτου (11/10) χωρίς τους διεθνείς - Παραμένουν εκτός οι Πέλκας και Παβλένκα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Γεμάτο το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου το πρωί του Σαββάτου (11.10) στη Νέα Μεσημβρία.

Η δουλειά ξεκίνησε με προθέρμανση και μερικές παρτίδες rondo. Ακολούθησαν ασκήσεις κατοχής, παιχνίδια 2 Vs 2 και για φινάλε οικογενειακό διπλό.

Οι Δημήτρης Πέλκας και Φεντόρ Τσάλοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Γίρι Παβλένκα υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η ομάδα την Κυριακή (12.10) έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα (13.10) στις 18:00».

