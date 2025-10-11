Μια… Ανδρών στην Ελπίδων και το παράδειγμα του Καλοσκάμη

Έφτασε λοιπόν και η δική μας ώρα. Να διαχειριστούμε σωστά φουρνιές ποδοσφαιριστών, που έρχονται και είναι σε πολύ-πολύ υψηλό επίπεδο. Χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί δεν είναι μόνον η Ανδρών του Καρέτσα, του Κωνσταντέλια, του Τζόλη και των άλλων παιδιών. Υπάρχει και μια… Ανδρών στην Ελπίδων, η οποία χθες πέτυχε κάτι σπουδαίο!

Νίκησε στα ίσα, την πανίσχυρη Γερμανία που ήταν για 4 χρόνια αήττητη σε προκριματικά. Οσοι είδαμε το ματς, αντιληφθήκαμε το επίπεδο του αντιπάλου. Αντιληφθήκαμε όμως και το επίπεδο των δικών μας παιδιών. Δύσκολα μπορώ να θυμηθώ φουρνιά εθνικής ομάδας, είτε Ελπίδων είτε Νέων, που να παίζει σε αυτό το τέμπο, σε αυτό το επίπεδο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που η αξία του ήταν σχεδόν… τρεις φορές πάνω από τη δίκη μας. Και να ανταποκρίνεται (και) με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να υστερεί ποιοτικά, αγωνιστικά, πνευματικά, αλλά και σωματοδομικά σε αρκετά μεγάλο μέρος του αγώνα.

Ίσως εκείνη η φουρνιά του 2007 των Νίνη, Παπασταθόπουλου, Μήτογλου που είχε φτάσει στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος νέων να ήταν κάτι παρόμοιο, με τους τρεις παραπάνω βεβαίως, να διαγράφουν μέσα στην πορεία των χρόνων μια τρομερή καριέρα με διάρκεια σε top επίπεδο και μεγάλη προσφορά στην εθνική ομάδα.

Μακάρι και η τωρινή φουρνιά των: Μπότη, Καλογερόπουλου, Αλεξίου, Μπρέγκου, Καλοσκάμη, Πνευμονίδη, Τζίμα, Κωστούλα και των άλλων παιδιών, να μπορέσουν να έχουν ανάλογη πορεία. Ούτως ή άλλως, τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά ήδη έχουν ανοίξει τα φτερά τους και παίζουν σε top επίπεδο, με τους Κωστούλα-Τζίμα προφανώς να ξεχωρίζουν λόγω της μεταγραφής τους στην Μπράιτον.

Σε κάθε περίπτωση, την είχαμε ανάγκη αυτή την χαρά χθες, μετά την άδικη ήττα στην Σκωτία. Και προσωπικά για’ μένα, ο θρίαμβος των παιδιών του Γιάννη Ταουσιάνη, που αξίζει κι αυτός τα εύσημα για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει, είναι διπλός, γιατί το γκρουπ αυτό έδειξε πως δεν μένει ασυγκίνητο σε κοινωνικά ζητήματα που ξεφεύγουν από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα, αφιερώνοντας τη νίκη επί της Γερμανίας στον Πάνο Ρούτσι που κέρδισε μια τεράστια μάχη.

Για να επανέλθω στο αγωνιστικό και να το συνδέσω και με το «κιτρινόμαυρο» ρεπορτάζ, είναι ξεκάθαρο πως η ΑΕΚ έχει βρει τη δική της… ελπίδα στο πρόσωπο του Δημήτρη Καλοσκάμη που έπαιξε χθες σε ολόκληρο το 90λεπτο. Ένα παιδί, που αποτελεί επι της ουσίας ένα δώρο του Παναθηναϊκού, αφού δεν εκτιμήθηκε σωστά στο πράσινο στρατόπεδο. Η περσινή του πορεία στον Ατρόμητο, ανάγκασε αρχικά τον Ολυμπιακό και ακολούθως την ΑΕΚ να ασχοληθούν μαζί του. Με την Ένωση, να κερδίζει εν τέλει την μάχη και να τον ντύνει στα κιτρινόμαυρα, αγοράζοντας τον από τον Ατρόμητο με ένα ποσό άνω του εκατομμυρίου, καθιστώντας τον έτσι, την πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των Περιστεριωτών.

Τα όσα μας δείχνει ο Καλοσκάμης μέχρι τώρα, μαρτυρούν ότι η ΑΕΚ έκανε πολύ σωστά που κινήθηκε τόσο δυναμικά και αποφασιστικά το καλοκαίρι για να τον κάνει δικό της. Αυτό έγινε όμως, μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης. Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς, ήταν 100% σίγουροι για το πρότζεκτ Καλοσκάμη. Για το επίπεδο του, για το potential που έχει και για τον ρόλο που μπορεί να παίξει στην… επόμενη ημέρα. Από εκεί και πέρα, λειτούργησε η αποφασιστικότητα του Μάριου Ηλιόπουλου και η προεργασία που έγινε και από άλλα μέλη της διοίκησης για να υπάρξει αυτό το happy end και να μην καταλήξει στον Ολυμπιακό που τον θεωρούσε σίγουρο.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίζει να λειτουργεί και τώρα η ΑΕΚ που αξιολογεί με προσοχή ότι καλό κινείται σε νεαρές ηλικίες στην εγχώρια αγορά καθώς έχει ανάγκη να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Και προφανώς, θα ήθελε το… παράδειγμα του Καλοσκάμη να έχει συνέχεια. Με τον περιζήτητο Τετέι να αρέσει πράγματι σε Νίκολιτς-Ριμπάλτα όμως και τώρα, όπως και τότε με τον Καλοσκάμη, δεν παίζει μόνη. Και υπάρχουν αρκετοί παράμετροι στην υπόθεση αυτή. Μένει λοιπόν να δούμε την κατάληξη που θα υπάρξει. Όπως μένει να δούμε κατά πόσο θα κινηθεί αποφασιστικά η ΑΕΚ για τον Παύλο Παντελίδη, ο οποίος επίσης εντυπωσιάζει φέτος με την φανέλα της Κηφισιάς και επίσης, βρίσκεται στην κιτρινόμαυρη ατζέντα...