Συναγερμός στη Σερβία για το παιχνίδι με την Αλβανία – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας βρίσκονται σε ισχύ για το αποψινό παιχνίδι της Σερβίας με την Αλβανία.

Το αποψινό παιχνίδι της Σερβίας με την Αλβανία για την 7η αγωνιστική του 10ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 έχει φέρει σε κατάσταση συναγερμού άπαντες στο Νις.

Οι αρχές έχουν πάρει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να μη συμβεί το παραμικρό παρατράγουδο. Η εθνική Αλβανίας έφτασε την Παρασκευή στο Νις και στο αεροδρόμιο βρίσκονταν εκατοντάδες αστυνομικοί στο πόδι.

Οι αρχές συνόδευσαν την αποστολή από τον διάδρομο προσγείωσης απευθείας στο ξενοδοχείο, παρακάμπτοντας τον συνηθισμένο έλεγχο ασφαλείας. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο «Dubosica Stadium», στο οποίο επίσης αναμένονται αυστηρά μέτρα. Μάλιστα, υπάρχει η πληροφορία ότι έχουν πάρει Αλβανοί φίλαθλοι εισιτήρια στο γήπεδο και οι έλεγχοι θα είναι εξωνυχιστικοί.

Η αποψινή αναμέτρηση θα έχει και… ελληνικό χαρακτήρα, καθώς με τη Σερβία αναμένεται να αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ και ο Γιόβιτς της ΑΕΚ, ενώ την εστία της Αλβανίας θα υπερασπιστεί ο Στρακόσα της Ένωσης.

