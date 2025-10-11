Νιούκαστλ: «Κλέβει» κορυφαίο στέλεχος από την Νότιγχαμ Φόρεστ

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από την Νότιγχαμ Φόρεστ ο επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Ρος Γουίλσον, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στην μετακίνηση του στην Νιούκαστλ.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα αναγκαστεί να προχωρήσει σε ανακατατάξεις στο εσωτερικό της, καθώς όλα δείχνουν πως ο 41χρονος Σκωτσέζος που κατείχε από το 2023 τον ρόλο του Chief Football Officer θα ανήκει σύντομα στο δυναμικό της Νιούκαστλ.

Στο παρελθόν αποτέλεσε τον αθλητικό διευθυντή της Ρέιντζερς, καταφέρνοντας να κάνει το μεγάλο βήμα Νότιγχαμ Φόρεστ το 2023, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή της στην Premier League και την περσινή έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όπως μεταφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, το μόνο που απομένει για την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων είναι η αποζημίωση που θα λάβουν οι «κόκκινοι», ενώ ο Γουίλσον αναμένεται αναλάβει καθήκοντα στην νέα ομάδα του από την επόμενη εβδομάδα.