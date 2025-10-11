Σε διάθεση ντέρμπι «αιωνίων» μπαίνει ο Τύπος, ενώ ασχολείται με την πρόοδο που έχει συντελεστεί ήδη στην Εθνική ομάδα, παρά την ήττα στη Σκωτία.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα για την Εθνική. Θα δεχτώ τα λόγια του Τάσου Μπακασέτα ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Υπάρχουν και άτυχες στιγμές. Αυτές όμως δεν κρατούν παρά ελάχιστα, αν είσαι πνευματικά δυνατός! Η Γαλανόλευκη δεν κρατάει πλέον την τύχη στα χέρια της, αλλά μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση αν κερδίσει τα τρία ματς που απομένουν. Νικώντας στη Δανία, επιβεβαιώνονται απόλυτα οι διεθνείς μας, που μετά το ματς με τη Σκωτία μιλούσαν για ατυχία και... «πόρνη» μπάλα που δεν τους έκανε κανένα χατίρι.

Η Ελλάδα δεν έχει πλέον άλλα περιθώρια. Τα... κανονάκια της σώθηκαν. Είτε κερδίζει την Κυριακή το βράδυ και παραμένει ζωντανή στο κόλπο για τη δεύτερη θέση είτε χάνει και το όνειρο τελειώνει εδώ. Στα πόδια των διεθνών είναι ποιο μονοπάτι θα τραβήξουν. Αυτή η ομάδα έχει παίκτες με πολύ ταλέντο, οι οποίοι όμως πρέπει να μάθουν να κερδίζουν. Να τιθασεύσουν τον ενθουσιασμό τους, μια και οι περισσότεροι είναι μικροί σε ηλικία, και να παίζουν με μυαλό, αποδίδοντας αυτά που μπορούν και παίρνοντας αυτά που αξίζουν από κάθε ματς. Tο παιχνίδι με τη Σκωτία ήταν το ιδανικό μάθημα για να καταλάβει κάποιος ότι, αν δεν παίζεις 90 λεπτά με την ίδια ένταση, το ίδιο πάθος και δεν εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που φτιάχνεις, θα βρεθείς στο καναβάτσο προτού το καταλάβεις. Αυτό ακριβώς έπαθε η Εθνική στη Γλασκώβη και βρίσκεται πλέον σε αυτή τη δύσκολη θέση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Είναι άδικο να φορτώσουμε στους ώμους του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το σύνολο της εθνικής μας απογοήτευσης. Το βάρος των αποτυχιών, η έλλειψη ταυτότητας, οι αμέτρητες προσπάθειες που άφησαν πίσω μόνο ίχνη ελπίδας — όλα αυτά δεν λύνονται με ένα άγγιγμα ή ένα «σχέδιο». Όμως, ίσως, για πρώτη φορά μετά από καιρό, υπάρχει ένας τεχνικός που κρατά στα χέρια του κάτι περισσότερο από απλούς αριθμούς και στατιστικά: κρατά μια προοπτική. Ο Γιοβάνοβιτς δεν παρέλαβε ομάδα, παρέλαβε απομεινάρια. Ένα σύνολο χωρίς σαφή κατεύθυνση, χωρίς φαντασία, χωρίς πίστη στο ίδιο του το ποδόσφαιρο. Κι όμως, μέσα σε λίγους μήνες, έχτισε κάτι διαφορετικό: μια Εθνική που παίζει με πρόθεση, που δεν φοβάται να κρατήσει μπάλα, που τολμά να επιτεθεί. Και πάνω απ’ όλα, μια ομάδα που, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, μπορείς να τη συμπαθήσεις χωρίς να απολογείσαι. Δεν σεβάστηκε την επετηρίδα. Κι αυτό ήταν ευτύχημα. Έδωσε χώρο στους μικρούς χωρίς να περιμένει τη «φυσική» αποχώρηση των παλιών.

Έπεισε τους Καρέτσα και Ζαφείρη να ονειρεύονται στα γαλανόλευκα. Και ακόμη πιο εντυπωσιακά, κατάφερε να κρατήσει το κλίμα ενωμένο, δίχως εσωτερικές γκρίνιες, δίχως τους γνωστούς ψίθυρους που στοιχειώνουν τα αποδυτήρια της Εθνικής δεκαετίες τώρα. Κι όμως, φτάσαμε πάλι σε ένα σταυροδρόμι. Η ήττα από τη Σκωτία αποκάλυψε κάτι βαθύτερο από μια απλή αποτυχία. Απέναντι σε αντιπάλους που έδειξαν σεβασμό, εμείς διστάσαμε. Αργήσαμε να πιστέψουμε πως το ματς μας ανήκει. Κι όταν κάναμε λάθη, τα πληρώσαμε. Εκείνοι, όχι. Κι αυτή είναι η φύση του ποδοσφαίρου: ένα παιχνίδι λεπτομερειών και στιγμών. Τώρα, δεν είναι η ώρα να μετρήσουμε μονάχα αποτελέσματα. Είναι η ώρα της απόφασης. Να αφήσουμε πίσω, με σεβασμό αλλά και με καθαρή ματιά, τους παίκτες που κουβαλούν στη φανέλα τους τις σκιές των αποκλεισμών, των χαμένων προκρίσεων, των άνευρων εμφανίσεων. Όχι γιατί δεν πρόσφεραν

— αλλά γιατί ο χρόνος δεν περιμένει.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ - ΦΩΣ

Η εβδομάδα των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα ήταν απόλυτα επιτυχημένη, αφού μετά τον Παναθηναϊκό που κέρδισε (στο ήχο της κόρνας της γραμματείας για τη λήξη) με καλάθι του Ναν την Μπασκόνια στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε δίχως ανάλογα... (ψυχο)δράματα της νεοφώτιστης (και προφανώς άσχετης με το ευρωπαϊκό μπάσκετ) στη διοργάνωση Ντουμπάι με 20 πόντους διαφορά. Αμφότεροι πέτυχαν τον βασικό τους στόχο, πριν βρεθούν ενώπιος ενωπίω στο αυριανό ντέρμπι «αιωνίων». Να επιστρέψουν στις επιτυχίες, μετά τις ήττες τους από τους... αιώνιους της Ιβηρικής (από την Μπαρτσελόνα εντός οι «πράσινοι» και από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισπανική πρωτεύουσα οι «ερυθρόλευκοι») που τους άφησαν «πληγές».

Υπάρχει όμως μια ειδοποιός διαφορά στις επικρατήσεις των δύο. Ότι, αντίθετα από τον Ολυμπιακό, που - λόγω διαφοράς δυναμικότητας με την πλούσια... Σταχτοπούτα της Ευρωλίγκας – κατάφερε να κάνει διαχείριση συμμετοχής των λίγων παικτών που του απέμειναν (μετά τους τραυματισμούς των Φουρνιέ και Ουόκαπ), ο Παναθηναϊκός έπαιξε «στα κόκκινα» μέχρι τέλους. Όπως και να 'χει, το αυριανό ντέρμπι (που θα κριθεί ως συνήθως στο «θέλω»), αν δεν το πάρει κάποιος με μεγάλη διαφορά, ώστε να κρίνει το πλεονέκτημα έδρας (που την περασμένη σεζόν δεν έπαιξε ρόλο στην ανάδειξη πρωταθλητή), ίσως είναι το πιο αδιάφορο μεταξύ τους στη σεζόν! Περισσότερο από το να κερδίσουν οι δύο ομάδες (που ακόμη δεν είναι έτοιμες) θέλουν να μη... χάσουν από τον «αιώνιο» αντίπαλο, για να αποφύγουν τον «μουτζούρη» της «εσωστρέφειας».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Τον Ζίνι δεν τον μάθαμε φέτος. Δεν τον γνωρίσαμε χθες. Το πρότζεκτ του Ανγκολέζου φορ της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει από το 2023. Όταν η ΑΕΚ ακόμα δεν γνώριζε τι «διαμάντι» είχε πάρει. Όταν ο Ζίνι είχε έρθει άγουρος από την Ανγκόλα, χωρίς εμπειρίες. Είχε αγωνιστεί στην πατρίδα του μόνο, στην D’ Agosto. Η Ένωση πήρε το ρίσκο, τον έφερε στην Αθήνα και στην αρχή ενίσχυσε την ΑΕΚ Β. Το πιο σημαντικό για την ΑΕΚ ήταν όταν αποφάσισε να τον δώσει δανεικό στον Λεβαδειακό. Μια κίνηση που δεν είχαμε συνηθίσει. Ειδικά απ’ τη στιγμή που είχε αποφασιστεί ότι ο Ζίνι δεν θα πάρει επαρκή χρόνο συμμετοχής. Ο Ζίνι ήταν πολύ τυχερός στη Λιβαδειά. Όχι επειδή πήγε εκεί, έτσι απλά. Αλλά γιατί συνεργάστηκε με έναν πολύ καλό προπονητή, τον Νίκο Παπαδόπουλο, που είχε όρεξη να τον εξελίξει.

Στη Λιβαδειά ο Ζίνι έκανε πράγματα και θαύματα. Έπαιξε τρομερή μπάλα και ήρθε ορεξάτος πίσω. Η ΑΕΚ είχε τη διάθεση να του δώσει χρόνο συμμετοχής και ο Μάρκο Νίκολιτς έπαθε την πλάκα του στην προετοιμασία. Του άρεσε πολύ, το θεώρησε το ποδοσφαιρικό του «παιδί» και του έδειξε εξ αρχής εμπιστοσύνη, παίρνοντας ρόλο βασικού. Η ΑΕΚ τον εμπιστεύτηκε τότε, τον εμπιστεύεται και τώρα. Τα στοιχεία που διαθέτει είναι τρομερά και το ενδιαφέρον από το εξωτερικό δίνει πολλές απαντήσεις. Είχε έρθει πρόταση το καλοκαίρι στην ΑΕΚ, αλλά ορθά αποφάσισε ο «Δικέφαλος» να πει «όχι».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Πολλά χρόνια πίσω. Δεκαετία του ’80. Το ’87 ήταν η ύψιστη στιγμή για την εθνική ομάδα με την κατάκτηση της ευρωπαϊκής κορυφής και το ίδιο διάστημα ο Άρης ενθουσίαζε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών. Το άθλημα έκλεινε το μάτι στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, συνέβη και κάτι ακόμη εξίσου κομβικό: τότε τα ματς διεξάγονταν 7 το απόγευμα του Σαββάτου και προκειμένου να υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση από το κρατικό κανάλι, πήγαν δύο ώρες πίσω, δηλαδή άρχιζαν στις 5 το απόγευμα. Αυτό ήταν! Ένα νέο τηλεοπτικό προϊόν γεννήθηκε, μια ζώνη που αγάπησε ο κόσμος και παράλληλα βοήθησε στην εκτόξευση και τη δημοφιλία του μπάσκετ.

Τι προκύπτει τώρα; Πέρυσι αποφασίστηκε στη μεγάλη κατηγορία των ανδρών να έχουμε παιχνίδια στις 3 την Κυριακή. Δεν πήγε άσχημα το όλο σχέδιο και έφερε εφέτος το επόμενο στάδιο. Κάτι που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές λίγκες: ένα παιχνίδι που ασφαλώς το δείχνει η τηλεόραση με το τζάμπολ να δίδεται στις 13:00. Το είδαμε την περασμένη Κυριακή στο Μαρούσι, ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα από τα βόρεια προάστια αλλά το ζήτημα δεν είναι (μόνο) ο νικητής. Οι γεμάτες εξέδρες «μίλησαν». Οι οικογένειες που βρέθηκαν στο γήπεδο έδωσαν τον τόνο και το μήνυμα πως η ιδέα έχει πολλές πιθανότητες να αποδώσει τα μέγιστα. Να φέρει, δηλαδή, αποτελέσματα.

