Ηλιόπουλος: «Όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα»

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Μάριος Ηλιόπουλος την κλήση του από τη ΔΕΑΒ για τα όσα έγιναν στο Περιστέρι, με τοποθέτηση στην εφημερίδα «Δικέφαλος».

Για γέλια και για κλάματα χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Με αφορμή την κλήση του από τη ΔΕΑΒ που κάνει λόγο για "φαινόμενα βίας" σχετικά με το σπάσιμο του τζαμιού, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε μια αιχμηρή τοποθέτηση στην εφημερίδα «Δικέφαλος», με ειρωνικό ύφος.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου:

«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».

Αυτό είναι αξιοσημείωτο!

Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.

«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.

Δεν σας φοβάμαι...

Θα αυτορυθμιστείτε...

Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...

