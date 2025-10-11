Ηλιόπουλος: «Όποιος σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα»

Για γέλια και για κλάματα χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Με αφορμή την κλήση του από τη ΔΕΑΒ που κάνει λόγο για "φαινόμενα βίας" σχετικά με το σπάσιμο του τζαμιού, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε μια αιχμηρή τοποθέτηση στην εφημερίδα «Δικέφαλος», με ειρωνικό ύφος.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου:
«Ευτυχώς» που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».
Αυτό είναι αξιοσημείωτο!
Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα.
«Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα.
Δεν σας φοβάμαι...
Θα αυτορυθμιστείτε...
Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...