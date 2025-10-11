Εκτός έδρας δοκιμασία για Νίκη Βόλου, ΠΟΤ Ηρακλής - Με Αιγάλεω η Καλαμάτα

Νίκη Βόλου και ΠΟΤ Ηρακλής έχουν σήμερα εκτός έδρας υποχρεώσεις στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2.

Έχοντας το απόλυτο, η Νίκη Βόλου ταξιδεύει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης Β’. Οι Αρκάδες παραμένουν αήττητοι και δείχνουν σκληροτράχηλοι έχοντας πάρει, ήδη, επτά βαθμούς εκτός έδρας. Γειτονικό ντέρμπι στην Ευκαρπία, με τον Μακεδονικό να υποδέχεται τον ΠΟΤ Ηρακλής. Οι «πράσινοι» εμφανίζονται αποδυναμωμένοι σε σχέση με πέρυσι ενώ ο «Γηραιός», με τον Δημήτρη Σπανό στον πάγκο, «τρέχει» νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Καμπανιακός και Νέστος Χρυσούπολης, που ισοβαθμούν με μία νίκη και τρεις ήττες, τίθενται αντιμέτωποι στη Θεσσαλονίκη ενώ η Καβάλα περιμένει τον ΠΑΟΚ Β’ στο «Ανθή Καραγιάννη» προερχόμενη από το πρώτο φετινό «τρίποντο», την εκτός έδρας νίκη επί του Νέστου Χρυσούπολης.

Με εξαιρετικές επιδόσεις σε επίθεση και άμυνα, η Καλαμάτα επιβεβαιώνει περίτρανα το παρατσούκλι της. Η «Μαύρη Θύελλα» φιλοξενεί το Αιγάλεω που, στη μετά Απόστολου Χαραλαμπίδη εποχή, ξεκίνησε με «διπλό» μέσα στην Ηλιούπολη. Η οποία, με τη σειρά της, πηγαίνει στη γειτονική Νέα Σμύρνη για να αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο. Οι «κυανέρυθροι» εντός έδρας μεταμορφώνονται προς το καλύτερο και απώλειες βαθμών... απαγορεύονται.

Η Μαρκό και η Ελλάς Σύρου υπόσχονται μία άκρως ενδιαφέρουσα προβλέπεται στο Μαρκόπουλο καθώς αμφότερες είναι φορμαρισμένες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Α' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

14:00 Γήπεδο Μακεδονικού, Μακεδονικός - ΠΟΤ Ηρακλής (ACTION24)

14:00 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», Αστέρας Τρίπολης Β’ - Νίκη Βόλου (Athletico.gr)

16:00 Γήπεδο Καμπανιακού, Καμπανιακός - Νέστος Χρυσούπολης (sportal.gr)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

16:00 «Ανθή Καραγιάννη», Καβάλα - ΠΑΟΚ Β’ (sportal.gr)

16:00 «Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα - Αναγέννηση Καρδίτσας (sportal.gr)

Β' ΟΜΙΛΟΣ

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

14:00 Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, Καλαμάτα ΠΣ - Αιγάλεω ΑΟ (sportal.gr)

16:00 Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, ΓΣ Μαρκό - Ελλάς Σύρου (sportal.gr)

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

14:00 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Athens Kallithea FC - Ολυμπιακός Β’ (ACTION24)

14:00 Γήπεδο Πανιωνίου, Πανιώνιος - Ηλιούπολη (sportal.gr)

14:00 ΔΑΚ Άργους, Παναργειακός - Χανιά (sportal.gr)

