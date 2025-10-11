Γαλλία: Δεν παίζει με Ισλανδία ο Μπαπέ

Ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος τραυματίσθηκε και πάλι στον δεξιό αστράγαλο, στην νίκη της εθνικής Γαλλίας επί του Αζερμπαϊτζάν με 3-0, δεν θα συμμετάσχει στην αποστολή για το ταξίδι στην Ισλανδία, όπως ανακοινώθηκε από την γαλλική ομοσπονδία.

Ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, δέχθηκε δύο κτυπήματα κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, στην οποία άνοιξε το σκορ και αντικαταστάθηκε πριν από το τέλος του αγώνα.

Η απουσία του προστίθεται στην μακρά λίστα των επιθετικών που λείπουν από την προετοιμασία του Οκτωβρίου για τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στους οποίους περιλαμβάνονταν επίσης οι Ουσμάν Ντεμπελέ, Ντεζιρέ Ντουέ, Μάρκους Τιράμ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά.

«Ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα μπορέσει να αγωνισθεί την Δευτέρα εναντίον της Ισλανδίας», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της FFF και προστίθεται: «Κατά την επιστροφή του στο προπονητικό κέντρο Clairefontaine, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας μίλησε με τον Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος αναγνώρισε την απουσία του. Ο Μπαπέ έχει αποδεσμευθεί από την ομάδα του, τη Ρεάλ Μαδρίτης, και δεν θα αντικατασταθεί».

Αφού άνοιξε το σκορ στο 45+2`, ο Μπαπέ δέχθηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον Ρουστάμ Αχμεντζαντέ, ο οποίος δέχθηκε κίτρινη κάρτα για το φάουλ (52`), ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα, τον κτύπησε στο ίδιο σημείο ο Αμπντουλάχ Καϊμπουλάεφ, με αποτέλεσμα ν' αντικατασταθεί στο 82ο λεπτό από τον Φλοριάν Τοβέν.

«Έχει έναν ευαίσθητο αστράγαλο και υπέστη ένα κτύπημα εκεί. Προτίμησε να βγει. Ο πόνος ήταν αρκετά έντονος», δήλωσε ο Ντεσάμπ μετά το τέλος του αγώνα.

