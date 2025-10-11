Συναγερμός για Μαρίν σε Ρουμανία και ΑΕΚ – Αισθάνθηκε ενοχλήσεις και θα κάνει μαγνητική

Ο Ραζβάν Μαρίν νιώθει ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκαλώντας ανησυχία σε Ρουμανία και ΑΕΚ.

Αναστάτωση επικρατεί στην εθνική Ρουμανίας, με την κίνηση του Μιρτσέα Λουτσέσκου να καλέσει έναν ακόμα μέσο για το αυριανό παιχνίδι με την Αυστρία. Ο Άντριαν Σουτ κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, γιατί, όπως αναφέρουν ρουμάνικα ΜΜΕ, ο Ραβζάν Μαρίν είναι τραυματίας.

Ο μέσος της ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φιλικό με την Μολδαβία για λόγους αποφόρτισης, ενώ συμμετείχε στις προπονήσεις. Ωστόσο αισθάνθηκε ενοχλήσεις και σήμερα θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για κάτι σοβαρό. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν αν θα είναι διαθέσιμος για το κρίσιμο παιχνίδι με τους Αυστριακούς, με τη συμμετοχή του πάντως να μην έχει αποκλειστεί.

Η είδηση του πιθανού τραυματισμού του Μαρίν προκαλεί ανησυχία και στην ΑΕΚ, καθώς ο Ρουμάνος έχει αποδειχτεί βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής και ο Νίκολιτς δεν θα ήθελε με τίποτα να στερηθεί τις υπηρεσίες του στα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν.